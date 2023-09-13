Thursday, 14 September 2023 07:43 GMT

قصف سيفاستوبول يصنف من أكبر الهجمات على روسيا

9/13/2023 11:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) صنف الهجوم الأوكراني الذي وقع على حوض بناء السفن في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، كأحد أكبر الهجمات في الأسابيع الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت 10 صواريخ كروز على حوض بناء السفن وثلاث طائرات بحرية بدون طيار على سفن روسية في البحر الأسود.
وأدى الهجوم أوكراني إلى إصابة 24 شخصًا وإلحاق أضرار بسفينتين تخضعان للإصلاحات، وتسبب في حريق في المنشأة، حسبما ذكرت السلطات الروسية.
ووقعت المناوشات بينما تسعى أمريكا لتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستضيف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمة حذرت الولايات المتحدة من أنها قد تؤدي إلى اتفاق لتزويد القوات الروسية المستنفدة في أوكرانيا بالأسلحة.
هدف متكرر
وكانت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 في عمل اعتبره معظم العالم غير قانوني، هدفا متكررا منذ أمر بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من 18 شهرا. وفي الشهر الماضي، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببذل كل ما في وسعه لإعادة شبه جزيرة القرم، وحث الحلفاء الدوليين على دعم هذه الجهود.
وزعمت أوكرانيا أنها استعادت منصات التنقيب الإستراتيجية عن الغاز والنفط في البحر الأسود التي استولت عليها روسيا في عام 2015. واستخدمت روسيا المنصات لمعدات الحرب الإلكترونية ولإطلاق طائرات الهليكوبتر، وقالت أوكرانيا إن السيطرة عليها ستساعدها على استعادة شبه جزيرة القرم.

تبادل الهجمات
إن الهجوم في مدينة سيفاستوبول الساحلية، التي تعد بمثابة القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، وقع في الوقت الذي أسفرت فيه هجمات موسكو عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة 14 آخرين في أنحاء أوكرانيا. وقال حاكم ولاية أوديسا أوليه كيبر إن هجومًا بطائرة بدون طيار قبل الفجر في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا ألحق أضرارًا بالميناء والبنية التحتية المدنية في منطقة إسماعيل - ليست بعيدة عن مدينة القرم - وأصاب سبعة أشخاص، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة. وأدت الهجمات الروسية على مناطق سكنية في 10 مدن وقرى في منطقة دونيتسك إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة. وقالت الحكومة إن القتال أدى إلى إصابة أحد سكان أوريكيف، في حين ألحق القصف في جنوب خيرسون أضرارا بمنازل وروضة أطفال. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت 10 صواريخ كروز على حوض بناء السفن وثلاث طائرات بحرية بدون طيار على سفن روسية في البحر الأسود.

إستراتيجية مهمة
ويتمتع حوض بناء السفن بأهمية إستراتيجية بالنسبة لروسيا لأنه يتم إصلاح السفن في أسطولها في البحر الأسود هناك.
وقال الجيش الروسي إنه تم إسقاط سبعة صواريخ، وتدمير جميع الطائرات البحرية بدون طيار، لكن بعض الصواريخ ألحقت أضرارا بسفينتين كان يتم إصلاحهما في حوض بناء السفن.
وقال ميخائيل رازفوزهاييف، حاكم سيفاستوبول المعين من قبل موسكو، على تيليجرام، إن الحريق الناتج أدى إلى إصابة 24 شخصًا. ونشر صورة تظهر النيران مشتعلة في حوض بناء السفن والدخان يتصاعد فوقه.
وأفادت قناة RBC-Ukraine الإخبارية الأوكرانية، نقلاً عن مصادر لم تسمها في المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن سفينة إنزال برمائية وغواصة تعرضتا لأضرار في الهجوم. وقدمت بعض قنوات تطبيقات المراسلة الروسية نفس الادعاء.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفن الحربية الروسية التي لحقت بها أضرار في حوض بناء السفن في سيفاستوبول سيتم إصلاحها بالكامل وستعود إلى الخدمة البحرية.
ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأوكرانيين لكن فيما يبدو إعلانا ضمنيا للمسؤولية عن الهجوم نشر قائد القوات الجوية الأوكرانية صورة لحوض بناء السفن المحترق وأشاد بالطيارين على عملهم.
واعترفت كييف بهجمات سابقة على شبه جزيرة القرم لكنها تجنبت إعلان مسؤوليتها عن هجمات الطائرات بدون طيار على موسكو ومناطق أخرى من روسيا.

خوف رومانيا:
قالت رومانيا إنها تحقق فيما يبدو أنه شظايا طائرة بدون طيار عثر عليها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا
وهذه هي المرة الثالثة خلال الأسبوع الماضي التي يعثر فيها عضو الناتو على بقايا طائرة بدون طيار
تشن القوات الروسية الهجمات على الموانئ الأوكرانية عبر النهر من رومانيا.
وقال الرئيس كلاوس يوهانيس إن شظايا الطائرة بدون طيار التي عثر عليها يوم السبت ((مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي)).
أثارت هذه الاكتشافات قلق السكان في المناطق القريبة
قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا قال إنه لا توجد فرصة لانجرار البلاد إلى الحرب.

MENAFN13092023000089011017ID1107064929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث