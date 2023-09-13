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السماح للجمعيات بمكاتب خارج نطاقها الإداري

9/13/2023 11:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أدخل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نحو 20 تعديلًا لدعم الاستدامة في نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، أبرزها تنظيم صرف المكافآت لأعضاء المجلس، وألزم التعديل مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين للمراجعة الداخلية، وأخرى للترشيحات والمكافآت، وفق قواعد يصدرها المركز، وكذلك السماح بالمشاركة في تأسيس جمعيات أهلية أخرى، وإنشاء مكاتب تعريفية خارج نطاقها الإداري.
وأكد الخبير المتخصص في تنمية القطاع غير الربحي، أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، استطاع خلال فترة قصيرة إحداث نقلات نوعية في سير عمل القطاع، وأبرز هذه النقلات تطوير اللوائح المنظمة لعمل القطاع غير الربحي والمتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي الجهات المعني بها المركز، موضحًا أن اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تم إنفاذها أخيرًا، تُعتبر نقلة نوعية في توفير بيئة تشريعية تُساعد المنظمات غير الربحية على الانطلاق نحو تحقيق أهدافها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها في هذه اللائحة ودعمها للاستدامة المالية ومساهمتها في نمو وتطور هذه المنظمات.
من اللائحة الأساسية
- إلغاء طلب ما يثبت قدرة الجمعية على إنشاء فروع، والاكتفاء بموافقة الجمعية العمومية
- السماح بإنشاء مكاتب تعريفية خارج نطاقها الإداري.
- أن يكون سن عضو الجمعية العمومية 15 سنة، على ألا يشارك في الترشح للعضوية.
- أن يكون هناك أعضاء في الجمعية العمومية من ذوي الشخصيات الاعتبارية.
- عدم جواز التصويت لموظفي الجمعية أو المتعاقدين معها في الجمعية العمومية.
- السماح للمركز باتخاذ أي إجراءات ضد الجمعية العمومية في حال لم تقم بأدوارها.
- عند انتهاء دورة المجلس يمارس مهامه لحين انتخاب مجلس جديد.
- إضافة بند يخص صرف المكافآت لأعضاء المجلس.
- إلغاء منصب المشرف المالي
- إعطاء مجلس الإدارة، دوره الرقابي في اعتماد السياسات واللوائح والخطط
- على مجلس الإدارة تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين
- التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص بمزاولة المهنة
- إتاحة حفظ الوثائق إلكترونيًا، وتشديد أعمال التدقيق والمراجعة والالتزام.

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