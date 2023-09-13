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مانشيني بريءمن هشاشة الأخضر

9/13/2023 11:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من الخسارة التي تعرض لها المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية في ختام معسكر الصقور في نيوكاسل، وقبلها الخسارة أمام كوستاريكا، فإن مدرب الأخضر الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني، لا يتحمل الأخطاء التي وقع فيها المنتخب السعودي خلال المباراتين، ويتوجب الانتظار حتى يشاهد اللاعبين المحليين في المنافسات السعودية مع أنديتهم. كما أنه يتوجب الاستفادة من وديتي كوستاريكا وكوريا جيدا، لمعرفة مكامن الخلل في منظومة الصقور، التي يجب أن تتعدل خلال الفترة المقبلة.
مشاهدة اللاعبين
لم يكن شكل الأخضر مقبولا خلال أيام FIFA الأخيرة من الناحية الفنية، حيث شهدت مواجهتاه أخطاء فردية، وضعف الأداء الجماعي، إلا أن مانشيني لا يتحمل هذه الأخطاء، فالمعسكر هو الإشراف الأول للمدرب الإيطالي على الأخضر، وتم اختيار اللاعبين من قِبل إدارة الأخضر والأجهزة المساعدة، ولم يكن للمدرب دور في اختيار أي من اللاعبين، ويحتاج إلى الوقت من أجل التعرف على إمكانات اللاعبين السعوديين عبر متابعة مباريات الدوري السعودي، وما يقدمه اللاعبون من مستويات مع أنديتهم.
تشرب الطريقة
في المقابل، يحتاج نجوم الأخضر إلى الوقت، لتشرب طريقة المدرب ونهجه التكتيكي، وستتحسن الصورة خلال معسكر أكتوبر المقبل في البرتغال، الذي سيواجه خلاله الصقور منتخبي نيجيريا ومالي، وتدريجيا سيتحسن الأداء، ويتشرب اللاعبون أسلوب مانشيني.
-مانشيني يحتاج إلى الوقت للتعرف على اللاعبين
-الصقور بحاجة فترة لتشرب أسلوب المدرب الإيطالي
-المدرب الجديد لم يختر قائمة الصقور الحالية
-مباريات الدوري ستضع مانشيني في الصورة
- معسكر أكتوبر سيكون المنحنى نحو تطوير الأداء

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