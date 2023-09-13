مانشيني بريءمن هشاشة الأخضر

مانشيني بريءمن هشاشة الأخضر
التاريخ
9/13/2023 11:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من الخسارة التي تعرض لها المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية في ختام معسكر الصقور في نيوكاسل، وقبلها الخسارة أمام كوستاريكا، فإن مدرب الأخضر الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني، لا يتحمل الأخطاء التي وقع فيها المنتخب السعودي خلال المباراتين، ويتوجب الانتظار حتى يشاهد اللاعبين المحليين في المنافسات السعودية مع أنديتهم. كما أنه يتوجب الاستفادة من وديتي كوستاريكا وكوريا جيدا، لمعرفة مكامن الخلل في منظومة الصقور، التي يجب أن تتعدل خلال الفترة المقبلة.
مشاهدة اللاعبين
لم يكن شكل الأخضر مقبولا خلال أيام FIFA الأخيرة من الناحية الفنية، حيث شهدت مواجهتاه أخطاء فردية، وضعف الأداء الجماعي، إلا أن مانشيني لا يتحمل هذه الأخطاء، فالمعسكر هو الإشراف الأول للمدرب الإيطالي على الأخضر، وتم اختيار اللاعبين من قِبل إدارة الأخضر والأجهزة المساعدة، ولم يكن للمدرب دور في اختيار أي من اللاعبين، ويحتاج إلى الوقت من أجل التعرف على إمكانات اللاعبين السعوديين عبر متابعة مباريات الدوري السعودي، وما يقدمه اللاعبون من مستويات مع أنديتهم.
تشرب الطريقة
في المقابل، يحتاج نجوم الأخضر إلى الوقت، لتشرب طريقة المدرب ونهجه التكتيكي، وستتحسن الصورة خلال معسكر أكتوبر المقبل في البرتغال، الذي سيواجه خلاله الصقور منتخبي نيجيريا ومالي، وتدريجيا سيتحسن الأداء، ويتشرب اللاعبون أسلوب مانشيني.
-مانشيني يحتاج إلى الوقت للتعرف على اللاعبين
-الصقور بحاجة فترة لتشرب أسلوب المدرب الإيطالي
-المدرب الجديد لم يختر قائمة الصقور الحالية
-مباريات الدوري ستضع مانشيني في الصورة
- معسكر أكتوبر سيكون المنحنى نحو تطوير الأداء
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