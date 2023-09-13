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4281 طفلا ضحايا ألغام الحوثي

9/13/2023 11:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أزهقت أرواح أكثر من 4281 طفلًا في اليمن بسبب عصابات الحوثي الإرهابية الذين قاموا بتكليف هؤلاء الأطفال بزارعة الألغام في الأراضي اليمنية، فيما هناك عدد منهم تسببت لهم بإعاقات دائمة، ويقول مصدر في العاصمة بخصوص القتلى بأنها: كارثة لم تشهدها اليمن في تاريخها، مقتل أطفال لا يعلم الكثير عنهم شيئًا سوى أن الحوثي قام بتجنيدهم في مجال التدريب على زراعة الألغام الأرضية، ويتم إرسالهم بكميات كبيرة لزراعتها في مواقع ومناطق يستهدفها الحوثيين، ونظرًا لجهل وقلة خبرة ومعرفة هؤلاء الأطفال تعرضوا للموت أو الإعاقة.
إسكات المطالبة
وأضاف المصدر أن بعض هؤلاء الأطفال قتلوا في مناطق مفخخة بالألغام الأرضية مسبقًا من جانب الحوثيين، والبعض الآخر تعرضوا لإعاقات مستديمة، وعدد منهم قتلوا أثناء زراعتهم لها بسبب أخطاء حدثت أو انفجر اللغم، وقتل آخرين بسبب جود بعض القنابل التي يجهل الأطفال التعامل معها.
مشيرًا إلى أن عدد الأطفال الذين تم حصرهم قتلى وصل إلى أكثر من 4281 طفل، وهذه الأرقام التي جمعت من إحصائيات مختلفة بين مستشفيات ومقابر وأهالي أطفال ، فيما هناك أعداد كبيرة لعدد من الأطفال المعاقين بسبب الألغام الأرضية، لم تحصر بطريقة دقيقة.
كما تقدم عدد من أهالي الضحايا بشكاوي ضد الحوثيين ولكن لم ينظر إليها أو يهتم بها، بل يتم تهديد الأهالي بالسجن والعقوبات عند تكرار ذلك.
تعتيم حوثي
وقال المصدر إن العصابات القيادية الحوثية لا تعلن ضحايا الأطفال الذين قتلوا بسبب الألغام الحوثية، وتمنع الحديث عنهم أو السؤال عنهم، مثلما تحرص العصابات الانقلابية على عدم تداول أي حديث عن المعاقين من ألغام.
مؤكدًا أن تعاون وتمادي المنظمات الدولية والحقوقية مع الحوثيين رفع من مستوى الإجرام الحوثي والانتهاكات ضد الإنسانية ، والتغطية الإعلامية والقانونية على تلك الجرائم، خاصة أنها تحدث أمام معرفة الكثير من المنظمات التي تصمت وتتجاهل الأمر.
وطالب بتدخل دولي عادل لإيقاف نزف أرواح الأبرياء الأطفال.
ضحايا الأطفال من الألغام الحوثية:
أطفال مجندون مكلفون بزراعة الألغام الأرضية.
ضحايا من الأطفال في مناطق مزروعة بألغام حوثية مسبقًا.
قتلى في مراكز تدريب ومخازن الألغام والمتفجرات

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