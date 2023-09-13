أسعار الذهب تتراجع وتسجل أدنى تسوية خلال 3 أسابيع

وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض، قال الرئيس“جو بايدن”:“انخفض معدل التضخم الإجمالي بشكل كبير خلال العام الماضي، لكنني أعلم أن الزيادة في أسعار الطاقة الشهر الماضي وضعت ضغطًا على ميزانيات الأسرة”.

ويتوقع محللو شركة إدارة الأصول الأمريكية“أكاديان” ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأشهر المقبلة، حيث يرجحون إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار تشديد السياسة النقدية، بحسب“بلومبرج”.

وذكر“ديفيد سولومون” المدير التفنيذي لبنك“جولدمان ساكس” أن احتمالات تجنب الولايات المتحدة للركود تعد أعلى بصورة كبيرة مقارنة مع فترة الاثني عشر شهرًا الماضية، لكنه حذر من أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وفقًا لما نقلته“فاينانشال تايمز”.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% في أغسطس على أساس سنوي، بعدما بلغ 3.2% في يوليو، ويعد أعلى من التوقعات البالغة 3.6%، وينتظر غدًا صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، لاستشراف المزيد حول مسار السياسة النقدية المتوقع.

ويترقب المستثمرون اجتماع المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الخميس، في ظل تحول في توقعات الأسواق لترجح بنسبة 75% زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد تقارير أشارت إلى توقع البنك أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى 3% العام المقبل، بحسب“رويترز”.

بينما ترجح الأسواق المالية بنسبة 97% اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%، خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، حسبما أظهرت أداة“فيد واتش”.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.15% أو ما يعادل 2.6 دولار لتصل إلى 1932.5 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ الثاني والعشرين من أغسطس الماضي.

كما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 104.61 نقطة، بعد أن ارتفع خلال التداولات إلى104.97 نقطة.