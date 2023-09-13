أسعار الذهب تتراجع وتسجل أدنى تسوية خلال 3 أسابيع

أسعار الذهب تتراجع وتسجل أدنى تسوية خلال 3 أسابيع
التاريخ
9/13/2023 11:13:53 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، بعد صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي زادت من مخاوف استمرار تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض، قال الرئيس“جو بايدن”:“انخفض معدل التضخم الإجمالي بشكل كبير خلال العام الماضي، لكنني أعلم أن الزيادة في أسعار الطاقة الشهر الماضي وضعت ضغطًا على ميزانيات الأسرة”.
ويتوقع محللو شركة إدارة الأصول الأمريكية“أكاديان” ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأشهر المقبلة، حيث يرجحون إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار تشديد السياسة النقدية، بحسب“بلومبرج”.
وذكر“ديفيد سولومون” المدير التفنيذي لبنك“جولدمان ساكس” أن احتمالات تجنب الولايات المتحدة للركود تعد أعلى بصورة كبيرة مقارنة مع فترة الاثني عشر شهرًا الماضية، لكنه حذر من أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وفقًا لما نقلته“فاينانشال تايمز”.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% في أغسطس على أساس سنوي، بعدما بلغ 3.2% في يوليو، ويعد أعلى من التوقعات البالغة 3.6%، وينتظر غدًا صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، لاستشراف المزيد حول مسار السياسة النقدية المتوقع.
ويترقب المستثمرون اجتماع المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الخميس، في ظل تحول في توقعات الأسواق لترجح بنسبة 75% زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد تقارير أشارت إلى توقع البنك أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى 3% العام المقبل، بحسب“رويترز”.
بينما ترجح الأسواق المالية بنسبة 97% اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%، خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، حسبما أظهرت أداة“فيد واتش”.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.15% أو ما يعادل 2.6 دولار لتصل إلى 1932.5 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ الثاني والعشرين من أغسطس الماضي.
كما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 104.61 نقطة، بعد أن ارتفع خلال التداولات إلى104.97 نقطة. أرقام
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