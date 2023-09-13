تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم
التاريخ
9/13/2023 11:13:53 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت عوائد السندات الأمريكية وانخفض مؤشر الدولار، اليوم الأربعاء، مع استيعاب المستثمرين لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، والتي أظهرت تباطؤ المعدل الأساسي السنوي للتضخم.
وهبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس تقريبًا إلى 4.982%، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 4 نقاط إلى 4.254%.
كما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 104.61 نقطة، بعد أن ارتفع خلال التداولات إلى104.97 نقطة.
وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، إن بيانات اليوم تقدم المزيد من الأدلة على أن التضخم الأساسي يتجه نحو الانخفاض لمستويات ما قبل الوباء، في وقت لا يزال فيه التوظيف قوياً.
وأظهرت البيانات الرسمية، تباطؤ التضخم الأساسي – الذي يستثني البنود المتقلبة مثل الطاقة والغذاء – في أغسطس إلى 4.3% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة للمؤشر منذ سبتمبر 2021، من 4.7% المسجلة في يوليو.
وترجح الأسواق المالية بنسبة 97% اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%، خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، مع توقعات بعدم تعديل نطاق السياسة النقدية حتى نهاية هذا العام، حسبما أظهرت أداة“فيد واتش”.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الخميس، لاستشراف المزيد حول مسار السياسة النقدية المتوقع من قبل البنك المركزي في الولايات المتحدة.
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