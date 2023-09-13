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تراجع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم

9/13/2023 11:13:53 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت عوائد السندات الأمريكية وانخفض مؤشر الدولار، اليوم الأربعاء، مع استيعاب المستثمرين لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، والتي أظهرت تباطؤ المعدل الأساسي السنوي للتضخم.

وهبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس تقريبًا إلى 4.982%، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 4 نقاط إلى 4.254%.

كما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 104.61 نقطة، بعد أن ارتفع خلال التداولات إلى104.97 نقطة.

وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، إن بيانات اليوم تقدم المزيد من الأدلة على أن التضخم الأساسي يتجه نحو الانخفاض لمستويات ما قبل الوباء، في وقت لا يزال فيه التوظيف قوياً.

وأظهرت البيانات الرسمية، تباطؤ التضخم الأساسي – الذي يستثني البنود المتقلبة مثل الطاقة والغذاء – في أغسطس إلى 4.3% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة للمؤشر منذ سبتمبر 2021، من 4.7% المسجلة في يوليو.

وترجح الأسواق المالية بنسبة 97% اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%، خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، مع توقعات بعدم تعديل نطاق السياسة النقدية حتى نهاية هذا العام، حسبما أظهرت أداة“فيد واتش”.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الخميس، لاستشراف المزيد حول مسار السياسة النقدية المتوقع من قبل البنك المركزي في الولايات المتحدة.

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