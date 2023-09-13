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ألمانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

9/13/2023 11:13:52 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أرسلت ألمانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، تشمل مركبات (ماردر) القتالية للمشاة، ودبابات إزالة الألغام، وذخيرة مدفعية.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء أن الحزمة تتضمن 20 مركبة قتالية من طراز (ماردر) وذخائرها، ودباباتان لإزالة الألغام ومقطورة شحن وأربع مقطورات صغيرة وتسع مركبات (شاحنات، حافلات صغيرة، مركبات صالحة لجميع التضاريس) وخمس شاحنات للحمولات الثقيلة وثلاث سيارات إسعاف.

كما زودت ألمانيا أوكرانيا بـ 3000 طلقة من عيار 155 ملم، و1.5 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة النارية، ومواد للتخلص من الذخائر المتفجرة.

وتتضمن حزمة المساعدات أيضًا نظام مراقبة (ساتكوم)، و20 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز (RQ-35 HEIDRUN)، ونظامين هوائيين متنقلين وعشرة أنظمة للكشف عن الطائرات بدون طيار. وتم تقديم الدعم العسكري من الجيش الألماني ومخزونات الصناعة.

أ. ش. أ

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