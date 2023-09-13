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“المصرية للتكرير” تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية للسولار على المدى المتوسط

9/13/2023 11:13:52 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال محمد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتكرير-إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات، إن الشركة تسعى لوضع دراسة حالية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من إنتاج السولار على المدى المتوسط.

أضاف لـ”البورصة”، أن الدراسة تأتى تحت مسمى ((إزالة الاختناقات)) أو زيادة التوسعات، وقال سعد إن الشركة لم تلمس أزمات في السولار فى الوقت الحالى، ولم تقم بأى خفض للإنتاج، مؤكدًا على أن العملية الإنتاجية متواصلة كالمعتاد، حيث يبلغ إنتاج الشركة نحو 2.3 مليون طن سولار سنويًا، فيما يصل حجم إنتاج المشتقات البترولية ككل من الشركة إلى 4.7 مليون طن سنويًا.

وأشار إلى أن مشروع المصرية للتكرير وفر 300 مليون دولار سنويًا للهيئة العامة للبترول من خلال تجنب تكاليف نقل المواد البترولية المستودرة وتامينها.

وتعد مصفاة“المصرية للتكرير” الأحدث فى مصر وتم تطوير المشروع بتكلفة استثمارية قدرها 4.4 مليار دولار، وإلى جانب السولار تنتج الشركى 600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.

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