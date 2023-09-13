“المصرية للتكرير” تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية للسولار على المدى المتوسط
التاريخ
9/13/2023 11:13:52 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال محمد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتكرير-إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات، إن الشركة تسعى لوضع دراسة حالية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من إنتاج السولار على المدى المتوسط.
أضاف لـ”البورصة”، أن الدراسة تأتى تحت مسمى ((إزالة الاختناقات)) أو زيادة التوسعات، وقال سعد إن الشركة لم تلمس أزمات في السولار فى الوقت الحالى، ولم تقم بأى خفض للإنتاج، مؤكدًا على أن العملية الإنتاجية متواصلة كالمعتاد، حيث يبلغ إنتاج الشركة نحو 2.3 مليون طن سولار سنويًا، فيما يصل حجم إنتاج المشتقات البترولية ككل من الشركة إلى 4.7 مليون طن سنويًا.
وأشار إلى أن مشروع المصرية للتكرير وفر 300 مليون دولار سنويًا للهيئة العامة للبترول من خلال تجنب تكاليف نقل المواد البترولية المستودرة وتامينها.
وتعد مصفاة“المصرية للتكرير” الأحدث فى مصر وتم تطوير المشروع بتكلفة استثمارية قدرها 4.4 مليار دولار، وإلى جانب السولار تنتج الشركى 600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.
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