وتسعى الحكومة لبيع 70% من محطة سيمنس للكهرباء فى بنى سويف، والتى تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 4.8 جيجاوات، ضمن مساعيها للحصول على تدفقات دولارية لمعالجة أزمة العملة التى تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن قيمة القروض المرتبطة بالمحطة تبلغ نحو 2.25 مليار دولار كانت جزء من تمويل أكبر حصلت عليه الحكومة من بنوك أوروبية لتشييد 3 محطات بقدرات 14.4 جيجا وات عام 2016.

أضافت أن عملية السداد ستحول القرض من تمويل تنموى طويل الأجل إلى تمويل تجارى، وأضافت المصادر، إن إجمالى القروض على المحطات الثلاث تصل إلى 7 مليارات دولار، فيما يصل التقييم الكلى للمحطات نحو 10 مليارات دولارات.

وتابعت المصادر، أن“أكتيس” البريطانية للاستثمار المباشر و”إدرا” الماليزية القابضة يتنافسان على محطة بنى سويف فى عرضين منفصلين، بعد أن كانا فى تحالف فى وقت سابق، مرجحة أن تصل حصة الحكومة بعد سداد ديون المقرضين إلى نحو مليار دولار.

وفى عام 2019 كانت شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر قد تقدمت رسميا بخطاب نوايا للاستحواذ على محطة من محطات الكهرباء المصرية الثلاث التى نفذتها شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركتى أوراسكوم كونستراكشون والسويدى إليكتريك، معتزمة حينها الاستحواذ على حصة أكبر من 51%.

وأضافت أن المستثمرين المحتملين سيدأون فى الإجراءات فور الحصول على موافقة الدائنين، بعدما حصلت على موافقة ((اتش اس بى سى)) الذى عينته الحكومة مستشارًا للتفاوض مع باقى المقرضين الألمان والحصول على موافقتهم، لإتمام عملية بيع المحطة.

كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة)) فى وقت سابق، عن أن الشركة القابضة للكهرباء فوضت صندوق مصر السيادى للتعاقد مع بنك اتش اس بى سى الشهر الجارى، كاستشارى للتفاوض مع المقرضين الألمان للحصول على موافقة الجهات المقرضة.

وتابعت، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعادة الهيكلة للمحطة بغرض طرح حصة منها على المستثمرين الاستراتيجيين، مع عدم استبعاد طرح حصة منها فى البورصة المصرية، مؤكدة على أن صندوق مصر السياد سيتولى عملية طرح المحطة.