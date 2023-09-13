ويمكن للتغييرات التنظيمية وإصلاحات السوق الأخرى أن تخفف من هذا التحدى، كما أوضحنا فى أوراق مناقشة جديدة أعدها موظفى صندوق النقد الدولى.

وتشمل الأمثلة، خفض الحواجز أمام دخول الاستثمار لقطاعات المرافق العامة، وإنشاء أطر للإشراف المالى والتنظيمى، وخفض القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبى وتدفقات رأس المال عبر الحدود.

وقد تؤدى التغييرات المقترحة فى اللوائح التنظيمية لانخفاض قدره 3% فى نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لتحليلنا.

وذلك الانخفاض فى المعيار الذى يقيس عبء الدين لن يرجع فقط إلى نمو الناتج المحلى، بل أيضاً من خلال تحسين موارد المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وانخفاض تكاليف الاقتراض.

والتأثير الذى نقدره يمكن مقارنته بتأثير عمليات الضبط المالى الكبرى، كما هو موضح هذا العام فى فصول تقريرنا“آفاق الاقتصاد العالمى” و”المرصد المالى”.

ويمكن تلخيص الخطوة الأولى نحو استقرار الديون، فى خفض الاقتراض الجديد من خلال ضبط الأوضاع المالية أوخفض إجمالى المبلغ المستحق من خلال إعادة هيكلة الديون، ومع ذلك، يمكن أيضًا خفض نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى عن طريق زيادة الناتج الاقتصادى.

وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك فى تحسين أداء السوق، كما أظهر بحث صندوق النقد الدولى فى عامى 2016 و2019.

وتقيس قاعدة بيانات الإصلاح الهيكلى التابعة لصندوق النقد الدولى، والتى تغطى 90 اقتصادًا متقدمًا وناميًا على مدى العقود الأربعة الماضية، كيفية عمل الأسواق فى خمسة مجالات واسعة هى التجارة، والتمويل المحلى، والتمويل الخارجى، وسوق المنتجات، وسوق العمل.

ونظرًا للفجوة الكبيرة فى مدى جودة عمل الأسواق بين الاقتصادات المتقدمة، والاقتصادات النامية، هناك مجال لاستخدام إصلاحات السوق كأداة لتنشيط النمو وتقليل أعباء الديون فى الاقتصادات النامية.

ومن الممكن أن يؤدى تفعيل التغييرات فى القواعد التنظيمية التى تهدف إلى تحسين عمل الأسواق، عبر زيادة المنافسة أو إنشاء أطر تنظيمية مناسبة، إلى تعزيز الناتج المحلى.

ويظهر بحثنا أن تحسين أداء السوق لا يؤدى فقط إلى خفض نسبة الدين من خلال تأثير نمو القاعدة التى يُقسم عليها الديون، بل يعزز أيضا نتائج المالية العامة ويساعد على تقليل الاقتراض الجديد.

ومع ذلك، فإن بعض السياسات الموجهة نحو السوق، مثل خفض الحواجز التجارية، يمكن أن يكون لها عكس التأثير المقصود على حسابات المالية العامة، فإلغاء التعريفات الجمركية، على سبيل المثال، من شأنه أن يؤدى – على الأقل فى المدى القصير – إلى خفض الإيرادات الضريبية ويمكن أن يؤدى بدوره إلى زيادة الديون، ومع ذلك، قد يتم تعويض ذلك جزئيًا على المدى الطويل من خلال زيادة النشاط الاقتصادى.

كيف تعمل الإصلاحات على استقرار الديون؟

ونجد أن المكاسب من الإصلاحات تتجسد من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتضييق هوامش الفائدة للديون السيادية.

ومن المرجح أن يعكس ارتفاع الإيرادات الضريبية أن أثر تحسن النشاط الاقتصادى يعوض الانخفاض المباشر المرتبط بالإصلاحات، ويعكس انخفاض تكاليف الاقتراض تحسن ثقة المستثمرين بعد الإصلاحات.

ويظهر تحليلنا أيضا أن بعض الإصلاحات تعمل بشكل أفضل من غيرها، على سبيل المثال، يكون خفض الديون المرتبط بالإصلاحات أكبر عندما تكون الحكومات أفضل فى تحصيل الضرائب، وتنفذ الإصلاحات أثناء التوسع الاقتصادى.

وهذا يعنى أنه رغم أن الإصلاحات تساعد فى خفض الديون فى المتوسط، فإن هذا ليس صحيحا دائما فى كل الظروف، ومن العوامل الأخرى التى تقلل من مكاسب الإصلاحات، زيادة الإنفاق الحكومى.

فتاريخياً، استخدمت البلدان النامية بعض المكاسب المالية الناجمة عن الإصلاحات لتمويل مبادرات سياسية أخرى.

كما أدت التحديات الناجمة عن الديناميكيات السياسية خلال فترة التنفيذ إلى الحد من المكاسب المالية، ومن ثم، فإن الإنفاق بعناية يشكل عاملا رئيسيا للإصلاحات الرامية إلى خفض نسب الدين بنجاح.

وفى نهاية المطاف، فإن ضمان أن تعمل الإصلاحات على تعزيز القدرة على تحمل الديون يتطلب عدة اعتبارات سياسية، وبشكل عام، تعتبر الإصلاحات ضرورية لتحسين كيفية عمل الأسواق وتحفيز النمو على المدى الطويل.

وينتهي بحثنا إلى أن مثل هذه الإصلاحات تنطوى أيضا على ممكنات مهمة لمساعدة البلدان على اجتياز عملية التوازن الصعبة المتمثلة فى دعم النمو مع الحفاظ على استقرار الديون التى تفرض تحديات على العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

بقلم: جابرييلا كوجات

الخبير الاقتصادى فى قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولى

كارلو بيزينيلى

الخبير الاقتصادى فى قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولى

المصدر: مدونة صندوق النقد