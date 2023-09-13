هل تستطيع سنغافورة البقاء كـ”ملاذ آمن” فى آسيا؟

ويقول تشونج جا إيان، الأستاذ المشارك فى العلوم السياسية بجامعة سنغافورة الوطنية، إن هذا الأمر حاز على اهتمام عالمى“ليس فقط بسبب حجمه وارتباطه بالأموال الصينية، بل أيضًا لأنه يسلط الضوء على المخاطر التى تواجهها سنغافورة عندما تحاول إعادة تعريف نفسها فى عالم أكثر تنافسية وتجزئة”.

وأوضح إيان، أيضًا أن سنغافورة تريد أن تكون“مكانًا متميزًا للأعمال المتميزة، وليس مجرد جزر كايمان أو موريشيوس، مكان يمكن أن يجذب رأس المال العالمى ويعاد استثماره فى مكان آخر، لكن هذا النموذج له عيوب خطيرة”.

وأثبت اقتصاد سنغافورة المنفتح والمعتمد على التجارة مرونته فى مواجهة الصدمات الخارجية مثل تزايد الحمائية العالمية وتجزئة سلسلة التوريد.

وتتصارع الدولة المدينة مع تزايد عدم المساواة المرتبط بتدفقات رأس المال غير المقيدة من الولايات المتحدة وأوروبا وخاصة الصين.

ويتساءل البعض عما إذا كان النموذج الاقتصادى الذى يعتمد إلى هذا الحد على رأس المال الأجنبى سيعود بالنفع على المواطنين كما كان يفعل فى السابق.

هناك أيضاً مسألة حساسة متمثلة فى تدهور العلاقات الصينية الأمريكية، ففى ظل تسرب المزيد من الأموال والنفوذ من الصين إلى سنغافورة، فإن عملية الموازنة بين بكين وواشنطن تصبح أكثر خطورة، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

تدفق الأموال

تحت قيادة لى كوان يو، مؤسس سنغافورة الحديثة الذى توفى فى عام 2015، تحركت الدولة المدينة بعد الاستقلال عن ماليزيا فى عام 1965 من منطقة راكدة فى جنوب شرق آسيا إلى واحدة من أنجح الاقتصادات فى العالم.

وأدرك“لى” أن تشجيع الاستثمار الأجنبى وهجرة العمالة الماهرة والتبنى السريع للتكنولوجيا الجديدة كان يعتبر الجانب الأكبر من بناء الدولة.

وبالرغم من تشكك العديد من الدول فى الشركات العالمية المتعددة الجنسيات، إلا أن“لى” رحب بها من خلال فرض ضرائب منخفضة وتقديم إعانات ودمج الرأسمالية ودولة الرفاهية التى تحمى المواطنين وتوفر لهم السكن والرعاية الطبية والتعليم.

واستفادت سنغافورة من فترة التصنيع السريع والعولمة حول العالم، واستفادت أيضًا من موقعها الاستراتيجى الذى جعلها مركزًا مثاليًا للتجارة.

وفى عام 1965، كان نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى مجرد 516 دولارا مقارنة بـ91 ألف دولار حاليًا، وهو أعلى من نظيره فى الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة، وليس بعيدًا عن سويسرا.

واستمر الازدهار الاقتصادى فى عهد خلفاء“لى”، أولا جوه تشوك تونج، ثم نجل لى، لى هسين لونج، الذى وصل إلى السلطة فى عام 2004.

ولم يتمكن الانفصال بين الولايات المتحدة والصين وغير ذلك من الصدمات العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، من عرقلة تقدم سنغافورة، بل إنها استفادت أيضًا من الاضطرابات الخارجية.

يقول ديفيد باخ، الأستاذ فى المعهد الدولى للتنمية الإدارية فى سويسرا:“هناك مفارقة مفادها أن الاقتصادات المفتوحة الأصغر حجمًا تستفيد من تدهور العلاقات الثنائية، ونتيجة لمثل هذه الديناميكيات أصبحت سنغافورة أكثر أمانًا بالنسبة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات لممارسة الأعمال التجارية”.

وساعدت سمعة سنغافورة باعتبارها“مركزاً آمناً”، بجانب ضرائبها المنخفضة، الدولة المدينة على التنافس مع الإعانات الصناعية الضخمة المقدمة عبر الاقتصادات المتقدمة الكبيرة فى الولايات المتحدة وأوروبا، مثل قانون خفض التضخم فى الولايات المتحدة أو الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبى.

وتتلقى سنغافورة نسبة أكبر من الاستثمار الأجنبى المباشر الأمريكى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقارنة بالصين وهونج كونج مجتمعتين، فقد ارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 195 مليار دولار سنغافورى العام الماضى، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق وبزيادة 10% من 176 مليار دولار سنغافورى فى 2021.

كما اجتذبت سنغافورة رقمًا قياسيًا قدره 22.5 مليار دولار سنغافورى من استثمارات الأصول الثابتة فى 2022 رغم الرياح المعاكسة العالمية.

يقول باراج خانا، المؤسس والشريك الإدارى لشركة“فيوتشر ماب” الاستشارية العالمية، إن“الأموال تتدفق، فى ظل رغبة المستثمرين فى الحصول على مكان مفتوح حقًا وموطن للجميع، لا تهيمن عليه قوة واحدة”، مشيرًا إلى أن هونج كونج توقفت منذ فترة طويلة عن لعب دور المركز الآسيوى.