معدل الفقر فى الولايات المتحدة يقفز إلى 12%

معدل الفقر فى الولايات المتحدة يقفز إلى 12%
التاريخ
9/13/2023 11:13:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews) كشف مكتب الإحصاء الوطني في الولايات المتحدة، عن انزلاق ملايين الأطفال والأسر إلى الفقر في عام 2022، عقب انتهاء صلاحية برامج الدعم المرتبطة بالوباء في أواخر عام 2021.
وكشفت البيانات الصادرة الثلاثاء، عن بلوغ معدل الفقر في الولايات المتحدة – وفقًا لمؤشر الفقر التكميلي – 12.4% في عام 2022، بزيادة قدرها 4.6 نقطة مئوية عن عام 2021.
كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل الفقر بين الأطفال بأكثر من الضعف على أساس سنوي، من 5.2% إلى 12.4%، وهي أيضًا زيادة قياسية.
وقال محللو مكتب الإحصاء في بيان إن الارتفاع يمكن أن يعزى إلى حد كبير إلى انتهاء برامج الدعم الوبائي، حيث لم تكن هناك مدفوعات تحفيز في العام الماضي، وانتهت الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأطفال في عام 2021.
يصدر مكتب الإحصاء مقياسين للفقر سنويًا، ويقارن مقياس الفقر الرسمي، الدخل النقدي قبل الضريبة مقارنة بحاجز الفقر المعدل حسب حجم الأسرة وعدد الأطفال والأعمار.
فيما يتضمن مقياس الفقر التكميلي، الرواتب والإعفاءات الضريبية وغيرها من المزايا مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية وإعانات الإسكان، مطروحًا منها النفقات مثل النفقات الطبية، ومدفوعات إعالة الطفل وتكاليف رعاية الطفل. أرقام
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