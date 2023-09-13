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معدل الفقر فى الولايات المتحدة يقفز إلى 12%

9/13/2023 11:13:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews) كشف مكتب الإحصاء الوطني في الولايات المتحدة، عن انزلاق ملايين الأطفال والأسر إلى الفقر في عام 2022، عقب انتهاء صلاحية برامج الدعم المرتبطة بالوباء في أواخر عام 2021.

وكشفت البيانات الصادرة الثلاثاء، عن بلوغ معدل الفقر في الولايات المتحدة – وفقًا لمؤشر الفقر التكميلي – 12.4% في عام 2022، بزيادة قدرها 4.6 نقطة مئوية عن عام 2021.

كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل الفقر بين الأطفال بأكثر من الضعف على أساس سنوي، من 5.2% إلى 12.4%، وهي أيضًا زيادة قياسية.

وقال محللو مكتب الإحصاء في بيان إن الارتفاع يمكن أن يعزى إلى حد كبير إلى انتهاء برامج الدعم الوبائي، حيث لم تكن هناك مدفوعات تحفيز في العام الماضي، وانتهت الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأطفال في عام 2021.

يصدر مكتب الإحصاء مقياسين للفقر سنويًا، ويقارن مقياس الفقر الرسمي، الدخل النقدي قبل الضريبة مقارنة بحاجز الفقر المعدل حسب حجم الأسرة وعدد الأطفال والأعمار.

فيما يتضمن مقياس الفقر التكميلي، الرواتب والإعفاءات الضريبية وغيرها من المزايا مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية وإعانات الإسكان، مطروحًا منها النفقات مثل النفقات الطبية، ومدفوعات إعالة الطفل وتكاليف رعاية الطفل.

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