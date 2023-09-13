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النفط يتحول للانخفاض عند التسوية في ظل مخاوف ضعف الطلب

9/13/2023 11:13:51 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تحولت أسعار النف للانخفاض عند تسوية تعاملات، اليوم الأربعاء، في ظل تجدد مخاوف تأثير تشديد السياسة النقدية على الطلب، بعد أن تداولت العقود قرب أعلى مستوى لها في عشرة أشهر، بدعم من توقعات الأسواق حيال انخفاض المعروض.

وأظهرت بيانات أمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% في أغسطس على أساس سنوي، بعدما بلغ 3.2% في يوليو، ويعد أعلى من التوقعات البالغة 3.6%، أما مقارنة بالشهر السابق ارتفعت الأسعار 0.6%، في أكبر زيادة منذ يونيو 2022.

وقال“تايلر ريتشي”، المحرر المشارك لدى“سيفنز ريبورت ريسيرش”:“أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة أثارت مخاوف بأن البنك المركزي قد يخنق النمو ويدخل الاقتصاد في الركود، وهو سيناريو ليس جيدًا أبدًا للطلب على النفط”، حسبما ذكرت“ماركت ووتش”.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط ارتفعت 4 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر الجاري، بخلاف التوقعات بهبوط 1.9 مليون برميل، ما زاد من مخاوف ضعف الطلب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن تمديد“أوبك بلس” لتخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام سيؤدي إلى عجز كبير في الإمدادات، مضيفة أن الطلب العالمي على النفط في طريقه للنمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في العام الحالي إلى 101.8 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بالاستهلاك في الصين.

وقال“نيكولاي شولجينوف” وزير الطاقة الروسي في لقاء مع صحيفة“إيزفيستا” المحلية، إن إنتاج البلاد من النفط قد يتراجع بنسبة 1.5% إلى 527 مليون طن متري (10.54 مليون برميل يوميًا) خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 535 مليون طن متري يومياً في عام 2022.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.2% بما يعادل 18 سنتًا عند 91.88 دولار للبرميل، بعد أن زادت خلال التداولات إلى 92.84 دولار.

كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.35% أو 32 سنتًا، ليسجل 88.52 دولار للبرميل، بعد أن لامس 89.64 دولار خلال الجلسة.

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