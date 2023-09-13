داو جونز يتراجع للجلسة الثانية على التوالى مع تقييم مسار السياسة النقدية
التاريخ
9/13/2023 11:13:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews) غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات، اليوم الأربعاء، في ظل تقييم الأسواق صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين، والتي أعطت صورة مختلطة عن مسار السياسة النقدية المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات تسجيل أسعار المستهلكين خلال أغسطس أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2022، بينما تباطأ التضخم الأساسي على أساس سنوي ليسجل أقل زيادة منذ سبتمبر 2021.
وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض، قال الرئيس“جو بايدن”:“انخفض معدل التضخم الإجمالي بشكل كبير خلال العام الماضي، لكنني أعلم أن الزيادة في أسعار الطاقة الشهر الماضي وضعت ضغطًا على ميزانيات الأسرة”.
وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 70 نقطة إلى 34575 نقطة.
بينما زاد مؤشر“S&P 500” بنحو 0.1% بما يعادل 5 نقاط عند 4467 نقطة، كما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنحو 0.3% بما يعادل 39 نقطة عند 13813 نقطة.
وصعد سهم شركة“صن رايز نيو انيرجي” الصينية، بنسبة 18.55% إلى 1.98 دولار، بعد إعلان صانعة مواد البطاريات اهتمام شركة“تسلا” بمنتجاتها، فضلًا عن تقدمها بطلب للحصول على براءتي اختراع إضافيتين هذا الشهر، بعد الحصول على اثنتين خلال أغسطس.
في حين تراجع سهم“نتفليكس” بنسبة 5.15% إلى 412.24 دولار، بعدما اعترف المدير المالي للشركة بأن الإضرابات الطويلة في هوليوود تضر الأعمال وقدم توقعات ضعيفة لهوامش التشغيل.
وقال“ديفيد سولومون” المدير التنفيذي لبنك“جولدمان ساكس” خلال مؤتمر نظمه بنك“باركليز”، إن احتمالات تجنب الولايات المتحدة للركود تعد أعلى بصورة كبيرة مقارنة مع فترة الاثني عشر شهرًا الماضية، لكنه حذر من أن التضخم لا يزال مرتفعًا.
وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى جمعية مصرفيي الرهن العقاري:“ارتفع سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا إلى 7.27% الأسبوع الماضي، وكان أعلى بمقدار 40 نقطة أساس عما كان عليه في أواخر يوليو”.
وأضاف“كان” قائلًا:“انخفضت طلبات الرهن العقاري لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1996، وكان انخفاض الأسبوع الماضي مدفوعًا بانخفاض طلبات إعادة التمويل بنسبة 5% إلى أدنى قراءة منذ يناير 2023′′.
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