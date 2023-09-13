وأظهرت البيانات تسجيل أسعار المستهلكين خلال أغسطس أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2022، بينما تباطأ التضخم الأساسي على أساس سنوي ليسجل أقل زيادة منذ سبتمبر 2021.

وبحسب بيان أصدره البيت الأبيض، قال الرئيس“جو بايدن”:“انخفض معدل التضخم الإجمالي بشكل كبير خلال العام الماضي، لكنني أعلم أن الزيادة في أسعار الطاقة الشهر الماضي وضعت ضغطًا على ميزانيات الأسرة”.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 70 نقطة إلى 34575 نقطة.

بينما زاد مؤشر“S&P 500” بنحو 0.1% بما يعادل 5 نقاط عند 4467 نقطة، كما ارتفع مؤشر“ناسداك” بنحو 0.3% بما يعادل 39 نقطة عند 13813 نقطة.

وصعد سهم شركة“صن رايز نيو انيرجي” الصينية، بنسبة 18.55% إلى 1.98 دولار، بعد إعلان صانعة مواد البطاريات اهتمام شركة“تسلا” بمنتجاتها، فضلًا عن تقدمها بطلب للحصول على براءتي اختراع إضافيتين هذا الشهر، بعد الحصول على اثنتين خلال أغسطس.

في حين تراجع سهم“نتفليكس” بنسبة 5.15% إلى 412.24 دولار، بعدما اعترف المدير المالي للشركة بأن الإضرابات الطويلة في هوليوود تضر الأعمال وقدم توقعات ضعيفة لهوامش التشغيل.

وقال“ديفيد سولومون” المدير التنفيذي لبنك“جولدمان ساكس” خلال مؤتمر نظمه بنك“باركليز”، إن احتمالات تجنب الولايات المتحدة للركود تعد أعلى بصورة كبيرة مقارنة مع فترة الاثني عشر شهرًا الماضية، لكنه حذر من أن التضخم لا يزال مرتفعًا.

وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى جمعية مصرفيي الرهن العقاري:“ارتفع سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا إلى 7.27% الأسبوع الماضي، وكان أعلى بمقدار 40 نقطة أساس عما كان عليه في أواخر يوليو”.

وأضاف“كان” قائلًا:“انخفضت طلبات الرهن العقاري لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1996، وكان انخفاض الأسبوع الماضي مدفوعًا بانخفاض طلبات إعادة التمويل بنسبة 5% إلى أدنى قراءة منذ يناير 2023′′.

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