((القابضة الغذائية)) تدرس شراء 600 ألف طن أرز شعير الموسم الحالى
التاريخ
9/13/2023 11:12:01 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ((معوض)): مطلوب توفير 800 مليون جنيه لتشغيل مضارب القطاع العام وتوفير مخزون من الأرز
عقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية اجتماعاً موسعاً مع شركات مضارب الأرز التابعة لها؛ لمناقشة آلية تسويق الأرز خلال الموسم الحالى، وتمويل عملية الشراء.
قال محمد معوض، رئيس شركة مضرب أرز البحيرة، إنَّ الشركات طالبت بتوفير التمويل اللازم لشراء الكميات المستهدف شراؤها من قِبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تقدر بنحو 600 ألف طن.
أضاف ((معوض)) لـ((البورصة))، أن مضارب الأرز طالبت بتوفير التمويل اللازم لشراء الكميات بقيمة تتراوح بين 600 و800 مليون جنيه، وفقاً لأسعار الأرز لنحو 7 مضارب تابعة لـ((القابضة الغذائية))، مشيراً إلى أن الشركة القابضة طالبت بوقت لدراسة مطالبهم، ودراسة السوق والأسعار.
أوضح ((معوض))، أن الكميات التى يتم شراؤها الهدف منها تكوين مخزون لتوفير احتياجات المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين من سلعة الأرز ضمن السلع التى يتم توفيرها فى منظومة صرف فارق نقاط الخبز، متوقعاً أن يبدأ موسم التسويق قبل الخامس والعشرين من الشهر الجارى. ((النجارى)): لا بد أن تتدخل الدولة لشراء مخزون يحمى من تقلبات الأسواق
من جانبه، أكد مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أهمية أن يكون للدولة مخزون من الأرز خاصة فى ظل تقلبات الأسواق العالمية، وقيام العديد من الدول المنتجة للأرز باتخاذ قرار بحظر تصدير إنتاجها، مشيراً إلى أن وجود مخزون من الأرز يحمى من اهتزازات السوق الخارجية.
اقترح ((النجارى)) شراء كمية 500 ألف طن من الأرز الشعير من خلال شركات مضارب الأرز التابعة للوزارة تنتج نحو 300 ألف طن من الأرز الأبيض لموازنة الأسواق فى حال حدوث ارتفاعات فى الأسعار أو أى أزمات.
تابع أن عدم تدخل الدولة فى شراء مخزون من الأرز يدفع المخزنين لشراء كميات كبيرة للتخزين؛ نظراً إلى عدم وجود منافس، مشيراً إلى أن أزمة ارتفاع سعر الأرز التى شهدها الموسم الماضى ترجع إلى التسعير الخاطئ غير العادل الذى تم وضعه، لكن فى حالة وضع تسعير عادل لن تحدث أى أزمات.
من جانبه، قال مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز السابق، بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنَّ أسعار الأرز سجلت زيادة خلال الأسبوع الحالى بنحو 1.5 ألف جنيه ليسجل الطن عريض الحبة 14.5 ألف جنيه، مقابل 13 ألف جنيه قبل الزيادة والطن رفيع الحبة 13 ألف جنيه، مقابل 11 ألف جنيه قبل الزيادة.
أضاف ((السلطيسى))، أن بشائر موسم الحصاد الحالية بدأت ولكن موسم الحصاد الفعلى سيبدأ الشهر المقبل؛ نظراً إلى أن الصنف المزروع حالياً باسم سوبر 300 يتأخر قليلاً عند الحصاد.
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