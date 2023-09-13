عقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية اجتماعاً موسعاً مع شركات مضارب الأرز التابعة لها؛ لمناقشة آلية تسويق الأرز خلال الموسم الحالى، وتمويل عملية الشراء.

قال محمد معوض، رئيس شركة مضرب أرز البحيرة، إنَّ الشركات طالبت بتوفير التمويل اللازم لشراء الكميات المستهدف شراؤها من قِبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تقدر بنحو 600 ألف طن.

أضاف ((معوض)) لـ((البورصة))، أن مضارب الأرز طالبت بتوفير التمويل اللازم لشراء الكميات بقيمة تتراوح بين 600 و800 مليون جنيه، وفقاً لأسعار الأرز لنحو 7 مضارب تابعة لـ((القابضة الغذائية))، مشيراً إلى أن الشركة القابضة طالبت بوقت لدراسة مطالبهم، ودراسة السوق والأسعار.

أوضح ((معوض))، أن الكميات التى يتم شراؤها الهدف منها تكوين مخزون لتوفير احتياجات المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين من سلعة الأرز ضمن السلع التى يتم توفيرها فى منظومة صرف فارق نقاط الخبز، متوقعاً أن يبدأ موسم التسويق قبل الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

من جانبه، أكد مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أهمية أن يكون للدولة مخزون من الأرز خاصة فى ظل تقلبات الأسواق العالمية، وقيام العديد من الدول المنتجة للأرز باتخاذ قرار بحظر تصدير إنتاجها، مشيراً إلى أن وجود مخزون من الأرز يحمى من اهتزازات السوق الخارجية.

اقترح ((النجارى)) شراء كمية 500 ألف طن من الأرز الشعير من خلال شركات مضارب الأرز التابعة للوزارة تنتج نحو 300 ألف طن من الأرز الأبيض لموازنة الأسواق فى حال حدوث ارتفاعات فى الأسعار أو أى أزمات.

تابع أن عدم تدخل الدولة فى شراء مخزون من الأرز يدفع المخزنين لشراء كميات كبيرة للتخزين؛ نظراً إلى عدم وجود منافس، مشيراً إلى أن أزمة ارتفاع سعر الأرز التى شهدها الموسم الماضى ترجع إلى التسعير الخاطئ غير العادل الذى تم وضعه، لكن فى حالة وضع تسعير عادل لن تحدث أى أزمات.

من جانبه، قال مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز السابق، بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنَّ أسعار الأرز سجلت زيادة خلال الأسبوع الحالى بنحو 1.5 ألف جنيه ليسجل الطن عريض الحبة 14.5 ألف جنيه، مقابل 13 ألف جنيه قبل الزيادة والطن رفيع الحبة 13 ألف جنيه، مقابل 11 ألف جنيه قبل الزيادة.

أضاف ((السلطيسى))، أن بشائر موسم الحصاد الحالية بدأت ولكن موسم الحصاد الفعلى سيبدأ الشهر المقبل؛ نظراً إلى أن الصنف المزروع حالياً باسم سوبر 300 يتأخر قليلاً عند الحصاد.