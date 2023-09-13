وقال سيف البتنونى، مدير عام شئون الشركات بمجموعة منصور، إنَّ التوسعات موزعة على سلاسل ((مترو ماركت)) و((خير زمان)) و((فريش فوود)).

وأضاف لـ((البورصة))، أن الشركة أضافت 36 فرعاً، خلال العام الحالى، وبصدد افتتاح 4 فروع جديدة لسلسلة ((خير زمان))، وفرع لـ((فريش فود)) بمحافطات الصعيد والقاهرة الكبرى الشهر الجارى.

وذكر ((البتنونى))، أن شبكة فروع سلاسل التجزئة مكونة من 199 فرعاً، تستحوذ ((خير زمان)) على 156 فرعاً منها، و((مترو)) على 39 فرعاً، و((فريش فود)) على 5 فروع.

وأوضح ((البتنونى))، أن سلاسل التجزئة التابعة لهم، تسعى لتقديم سلع بجودة جيدة، واستغلال قوتهم التفاوضية فى السيطرة على الأسعار، بما يحفز مورديهم على تقديم تخفيضات مستدامة لكبح جماح الأسعار.

وأضاف أن توفير المنتجات المستوردة يرتبط باحتياجات العملاء وظروف الاستيراد ووجود بدائل محلية مقبولة من حيث الجودة والسعر للعملاء.

أشار إلى أن قطاع تجارة التجزئة يحتاج إلى جهود الدولة فى ضبط البيئة التشريعية المُنظمة لعملياته، سواء ما يتعلق بتراخيص المحلات، أو تعدد الجهات الرقابية بشكل يصل إلى تضارب فى كثير من الأحيان.

وذكر أن القطاع هو أكثر القطاعات التى يجب أن تهتم بها الدولة؛ لأنه يشكل حلقة الوصل بين قطاعات الإنتاج الصناعى والزارعى وبين المستهلكين، وأى تطوير أو اهتمام به سينعكس بالضرورة على جميع القطاعات.

وقال إن تجارة التجزئة قطاع واعد، بحكم اتساع نطاقه، وتنوعه الذى يتيح له القدرة على توفير بدائل وخيارات تناسب تغيرات القدرات الشرائية لدى المستهلكين، كما أنه يتسع دائماً للمزيد من الاستثمارات فى ظل وجود سوق استهلاكى قوامه 110 ملايين مستهلك.