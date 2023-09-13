مجموعة منصور تستهدف تدشين 60 فرعاً لسلاسل التجزئة التابعة لها خلال عام
التاريخ
9/13/2023 11:12:01 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تسعى مجموعة منصور، لتدشين 60 فرعاً جديداً لسلاسل البيع بالتجزئة التابعة لها، خلال 12 شهراً تبدأ من سبتمبر الحالى.
وقال سيف البتنونى، مدير عام شئون الشركات بمجموعة منصور، إنَّ التوسعات موزعة على سلاسل ((مترو ماركت)) و((خير زمان)) و((فريش فوود)).
وأضاف لـ((البورصة))، أن الشركة أضافت 36 فرعاً، خلال العام الحالى، وبصدد افتتاح 4 فروع جديدة لسلسلة ((خير زمان))، وفرع لـ((فريش فود)) بمحافطات الصعيد والقاهرة الكبرى الشهر الجارى.
وذكر ((البتنونى))، أن شبكة فروع سلاسل التجزئة مكونة من 199 فرعاً، تستحوذ ((خير زمان)) على 156 فرعاً منها، و((مترو)) على 39 فرعاً، و((فريش فود)) على 5 فروع.
وأوضح ((البتنونى))، أن سلاسل التجزئة التابعة لهم، تسعى لتقديم سلع بجودة جيدة، واستغلال قوتهم التفاوضية فى السيطرة على الأسعار، بما يحفز مورديهم على تقديم تخفيضات مستدامة لكبح جماح الأسعار.
وأضاف أن توفير المنتجات المستوردة يرتبط باحتياجات العملاء وظروف الاستيراد ووجود بدائل محلية مقبولة من حيث الجودة والسعر للعملاء.
أشار إلى أن قطاع تجارة التجزئة يحتاج إلى جهود الدولة فى ضبط البيئة التشريعية المُنظمة لعملياته، سواء ما يتعلق بتراخيص المحلات، أو تعدد الجهات الرقابية بشكل يصل إلى تضارب فى كثير من الأحيان.
وذكر أن القطاع هو أكثر القطاعات التى يجب أن تهتم بها الدولة؛ لأنه يشكل حلقة الوصل بين قطاعات الإنتاج الصناعى والزارعى وبين المستهلكين، وأى تطوير أو اهتمام به سينعكس بالضرورة على جميع القطاعات.
وقال إن تجارة التجزئة قطاع واعد، بحكم اتساع نطاقه، وتنوعه الذى يتيح له القدرة على توفير بدائل وخيارات تناسب تغيرات القدرات الشرائية لدى المستهلكين، كما أنه يتسع دائماً للمزيد من الاستثمارات فى ظل وجود سوق استهلاكى قوامه 110 ملايين مستهلك.
MENAFN13092023000202011048ID1107064912
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.