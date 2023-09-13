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شركة أميركية تكتشف كنزا بقيمة 1 5 تريليون دولار مخبأ داخل بركان!

9/13/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اكتشفت شركة «Lithium Americas» مؤخرا منجم ليثيوم، قدرت حجم احتياطياته ما بين 20 إلى 40 مليون طن متري من الليثيوم تحت بركان عملاق في ولاية نيفادا الأميركية، بالقرب من حدود ولاية أوريغون. ويحتوي بركان كالديرا الخامل حاليا على أكثر من ضعف تركيز الليثيوم الموجود في أي طبقة طينية أخرى على مستوى العالم، وفقا لتقارير «Science Alert».
وقال خبراء من ليثيوم نيفادا، وجامعة أوريغون، ومعهد الأبحاث النيوزيلندي «GNS Science»: «عندما اندلع البركان العملاق القديم قبل حوالي 16 مليون سنة تدفقت الصهارة السائلة الساخنة عبر شقوق الأرض وأغنت التربة الطينية بالليثيوم. معظم طين كالديرا يسمى سمكتيت المغنيسيوم، وهو مصدر معروف لليثيوم في أماكن أخرى من العالم». لكن نحو الحافة الجنوبية للكالديرا، وجد الباحثون نوعا غير عادي من الطين، يسمى الإليت، الذي يتركز بشكل خاص مع الليثيوم».
واعتبارا من عام 2022، تبلغ تكلفة الطن المتري الواحد من كربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات حوالي 37000 دولار، ما يعني أن البركان العملاق يمكن أن يكون موطنا لما يقرب من 1.48 تريليون دولار من هذه المادة.
وقالت شركة «Lithium Americas»، إنها تخطط للمضي قدما في الحفر بحلول عام 2026 ومواصلة العمل على مدار الأعوام الـ 40 المقبلة، ثم إعادة ملء المنطقة عند الانتهاء.
مخاوف بيئية
تحصل الولايات المتحدة على غالبية احتياجاتها من الليثيوم من الواردات من أستراليا وأميركا الجنوبية في الوقت الحالي، ضمن الخطط التي يتبناها السياسيون والحكومة لتقليل الانبعاثات الكربونية على الرغم من أن تقديرات موقع «Earth.org» تشير إلى أن تعدين الليثيوم يطلق أكثر من 1.3 مليون طن من الكربون كل عام.
ويعني هذا من الناحية النظرية، أن كل طن من الليثيوم المستخرج يطلق 15 طنا من الكربون في الغلاف الجوي.
وكتبت شركة «Borrum Energy Solutions»: أن عملية استخراج الليثيوم تستهلك كميات كبيرة من الماء والطاقة، ويمكن أن يؤدي تعدين الليثيوم إلى تلويث الهواء والماء بالمواد الكيميائية والمعادن الثقيلة». «بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تعدين الليثيوم إلى تعطيل موائل الحياة البرية والتسبب في تآكل التربة، مما يؤدي إلى أضرار بيئية طويلة المدى».
ويرجع جزء من هذا إلى أن عملية التعدين تستخدم معدات تعمل بالوقود الأحفوري لاستخراج المواد، ثم تستخدم مصانع غير صديقة للبيئة لتنقيتها وصقلها. وجزء من ذلك هو الحصول على العنصر من بلدان أخرى، وهي خطوة إضافية مكلفة تتطلب الوقود الأحفوري للنقل.
لذا فإن العثور على احتياطي غني بالليثيوم في الفناء الخلفي للولايات المتحدة من شأنه أن يساعد في تخفيف العبء الثقيل: وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي السنوي على الليثيوم سيتجاوز مليوني طن متري بحلول عام 2030.
منطقة غنية بالليثيوم في أرض المواطنين الأصليين
لكن بعض الناس لديهم مخاوفهم. تعد المنطقة موطنا للشعوب الأصلية وهي المكان الذي اندلعت فيه معركة وحشية بين الجنود الأميركيين وشعب الباويت في ستينيات القرن التاسع عشر.
كما يشعر أصحاب المزارع بالقلق من أن مشروع الاستخراج سيؤثر على مستويات المياه الجوفية، مما يؤدي إلى جفاف أراضيهم وتعريض الأنواع المستأنسة والمهددة بالانقراض للخطر.
وإذا مضى مشروع التعدين قدما فقد تصبح المنطقة، المعروفة باسم «Thacker Pass»، بمنزلة منجم للذهب.

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