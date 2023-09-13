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كامكو إنفست برميل النفط الكويتي ارتفع 7 7% خلال أغسطس الماضي

9/13/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» حول أداء أسواق النفط العالمية خلال شهر سبتمبر الجاري، إن أسعار النفط وصلت الى أعلى مستوياتها المسجلة في 10 أشهر مخترقة حاجز 90 دولارا للبرميل، بعد أن شهدت مكاسب متواصلة منذ الأسبوع الأخير لشهر أغسطس الماضي.
وكانت المكاسب الأولية مدفوعة بالانخفاض المستمر في مخزونات النفط الأميركية والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ ديسمبر 2022، كما أدى انخفاض مخزون المنتجات النفطية المكررة في كل أنحاء العالم إلى تعزيز الأسعار.
وبالإضافة إلى ذلك، ساهم إعلان السعودية وروسيا المتعلق بتمديد التخفيضات الطوعية بنحو 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام في إعطاء دفعة قوية للأسعار منذ بداية الشهر الجاري، كما أدت قرارات خفض الإنتاج الى انخفاض حاد بكميات النفط التي تم شحنها، إذ وصلت إلى 1.04 مليار برميل، فيما يعد أدنى مستوى منذ بداية أغسطس 2022، وفقا لبيانات شركة كبلر.
وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العام، ظل الطلب الصيني قويا، حيث ركزت البلاد مرة أخرى على ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة صادرات المنتجات المكررة، كما أدى انتعاش قطاع الطيران في البلاد إلى دعم الطلب على وقود الطائرات.
وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت التوقعات بتباطؤ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بدعم الأسعار، حيث توقع تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي على الرغم من أن الإنتاج الشهري في الولايات المتحدة ظل مرتفعا عند 12.8 مليون برميل يوميا.
كما انعكس ارتفاع الإنتاج أيضا في أول زيادة تشهدها اعداد منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة منذ 13 أسبوع لتصل إلى 513 منصة خلال الأسبوع المنتهي في 8 سبتمبر 2023. إلا انه في ظل زيادة تشغيل المصافي التي تركز على التصدير في الولايات المتحدة، زادت عمليات السحب بوتيرة متواصلة من الاحتياطيات.
وكشفت بيانات أسعار النفط اليومية ارتفاع الأسعار والتي شهدت واحدة من أطول سلاسل النمو المتواصل منذ الشهر الماضي. ونتيجة لذلك، شهد المتوسط الشهري لسعر سلة نفط الأوپيك نموا شهريا للمرة الثانية على التوالي في أغسطس 2023 بنسبة 7.7% ليصل المتوسط إلى 87.33 دولارا للبرميل.
وكان نمو متوسط سعر مزيج خام برنت أقل قليلا بنسبة 7.6% ليصل في المتوسط إلى 86.1 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام النفط الكويتي بنسبة 7.7% ليصل في المتوسط إلى 88.8 دولارا للبرميل في أغسطس 2023.
الطلب العالمي على النفط
وعلى صعيد الطلب، أدى الشعور بالتفاؤل المتزايد تجاه توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والاتحاد الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة، وفقا لاستطلاع شمل نخبة من الاقتصاديين العالميين، إلى توقعات بانتعاش الطلب على النفط بوتيرة أقوى في ظل اتجاه النمو الاقتصادي لتحقيق الهبوط الناعم في وقت لاحق من العام الحالي.
وبالإضافة إلى ذلك، ظلت واردات الصين من النفط قوية الشهر الماضي، على الرغم من إشارة بعض بيانات الاقتصاد الكلي الأخرى إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد، وهو الأمر الذي تحاول الحكومة مواجهته من خلال الإصلاحات المختلفة التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
كما استقرت مستويات الطلب على النفط في الولايات المتحدة خلال شهري مايو ويونيو 2023، وفقا للبيانات المنقحة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية. إذ ارتفع الاستهلاك إلى أعلى المستويات الموسمية المسجلة خلال 5 سنوات عند 20.7 مليون برميل يوميا خلال يونيو 2023 على خلفية تزايد استهلاك سوائل الغاز الطبيعي في فصل الصيف بمستويات قياسية، وذلك على الرغم من أن الاستهلاك في قطاع النقل ظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
أما على صعيد العرض، تجاهلت الأسواق التزايد المستمر لإنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكشفت البيانات الأسبوعية عن استقرار مستويات الإنتاج عند 12.8 مليون برميل يوميا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، فيما يعد أعلى مستويات الإنتاج منذ بداية الجائحة.
كما يقترب هذا الرقم من المستوى القياسي المسجل قبل الجائحة والبالغ 13.1 مليون برميل يوميا. كما كشفت البيانات الصادرة عن شركة بيكر هيوز عن تسجيل أول زيادة لعدد منصات الحفر النفطي منذ 13 أسبوعا خلال الأسبوع الماضي.
وأيد تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد هذه الزيادة، مؤكدا أن منتجي النفط الصخري المستقلين في الولايات المتحدة رفعوا مستوى استثماراتهم لزيادة الإنتاج بأسرع معدل منذ ثلاث سنوات خلال الربع الثاني من العام 2023. إلا انه على الرغم من ذلك، قد يكون هذا الارتفاع مؤقتا، إذ تقلص إنتاج النفط الصخري بوتيرة أسرع من المتوقع، خاصة في حوض بيرميان ونيو مكسيكو، ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى 5.8 ملايين برميل يوميا هذا الشهر ليصل إلى أدنى المستويات المسجلة منذ فبراير 2023.
في ذات الوقت، ارتفع إنتاج «أوپيك» من النفط هامشيا خلال شهر أغسطس 2023، وفقا لمصادر «أوپيك» الثانوية. وبلغ إجمالي إنتاج «أوپيك» 27.44 مليون برميل يوميا خلال الشهر، وفقا لتقرير «أوپيك» الشهري، بنمو قدره 113 ألف برميل يوميا.
وكانت هذه الزيادة ناجمة بصفة رئيسية عن زيادة إنتاج كل من إيران ونيجيريا وليبيا والعراق، وهو الأمر الذي قابله جزئيا انخفاض إنتاج السعودية وأنجولا وفنزويلا. وفي ظل استمرار خفض الإنتاج، توقع تقرير «أوپيك» الشهري أن يكون هناك فجوة في العرض تزيد على 3 ملايين برميل يوميا بالربع الرابع من 2023، والذي يعتبر أكبر عجز يتم تسجيله منذ أكثر من عقد من الزمن.

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