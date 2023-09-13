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آيفون 15 يسبب خيبة أمل للمستثمرين هل أخطأت آبل بعدم رفع الأسعار؟

9/13/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدى إطلاق هاتف «آيفون 15» الذي طال انتظاره من قبل شركة «آبل» إلى خيبة أمل المستثمرين، ولا يبدو أن «وول ستريت» متحمسة أيضا.
وكشفت الشركة الأكثر قيمة في العالم، النقاب عن طرازات «آيفون» الجديدة يوم الثلاثاء، وسارت الأمور كما كان متوقعا إلى حد كبير. وكانت المفاجأة الوحيدة هي عدم زيادة سعر «آيفون برو»، وهو ما توقعه المحللون إلى حد كبير على الرغم من أن الشركة رفعت السعر المبدئي لجهاز «برو ماكس» بمقدار 100 دولار.
وارتفعت أسهم شركة «أبل»، التي انخفضت بنسبة 1.7% إلى 176.30 دولارا يوم الثلاثاء، بمتوسط 5% في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إصدار «آيفون». وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، تراجعت أسهم الشركة بنسبة 0.4% إلى 176.66 دولارا.
وبحسب تقرير لـ «MarketWatch» اطلعت عليه «العربية.نت»، قال المحلل في «D.A. Davidson» توم فورتي، في مذكرة يوم الأربعاء: «على عكس السنوات الماضية، نعتقد أن الشركة قد لا تكون قادرة على الاعتماد على مبيعات آيفون القوية لدفع سعر سهمها إلى الارتفاع».
وأشار فورتي إلى أن إدارة الشركة كانت تتجه نحو انخفاض الإيرادات في الربع المنتهي في سبتمبر على الرغم من تاريخ إصدار «آيفون 15» في 22 سبتمبر. وأشار أيضا إلى «احتمالية المبيعات الضعيفة» في الصين. ولم يغير تصنيفه للسهم عند «المحايد» بالإضافة إلى السعر المستهدف عند 180 دولارا للسهم.
كما رأى محللو «KeyBanc»، بقيادة جون فينه، أن إطلاق المنتج كان «سلبيا بعض الشيء» بالنسبة للسهم، لكنهم حافظوا على تصنيفهم عند «الوزن الزائد في المحفظة» وسعر مستهدف عند 200 دولار.
وقالوا: «إننا نعتبر حدث سبتمبر بمنزلة «تأثير سلبي متواضع» لشركة «آبل» نظرا لعدم وجود زيادة متوقعة في الأسعار للطراز «برو»، والميزات التي تفتقر إلى حافز مقنع للمستهلكين لترقية هواتفهم».
واعتبر محللو «Evercore ISI» هذا الحدث بأنه «مخيب للآمال إلى حد ما»، وقالوا إن زيادة سعر «برو» كان من شأنه أن يساعد في التخفيف من تأثيرات الهاتف الذكي الجديد الذي أطلقته «هواوي» مؤخرا.
وعادة ما يذهب المستثمرون إلى هذا الحدث بتوقعات منخفضة نسبيا نظرا لمرور وقت طويل منذ أن شهدنا تغييرا كبيرا في تصميم آيفون، لكن المستثمرين كانوا يأملون في رؤية زيادة قدرها 100 دولار في تكلفة برو، وهو ما كان من المتوقع أن يؤدي إلى تعويض أي رياح معاكسة محتملة من إطلاق «هواوي مايت 60 برو».
5 مزايا مخفية
ولم ينظر الجميع إلى الحدث بشكل سلبي، فقال محلل «Wedbush» دان آيفز، إن عدم وجود زيادة في أسعار برو كان بمنزلة مفاجأة، لكن ارتفاع سعر «برو ماكس» كان خطوة استراتيجية ذكية.
ويتوقع أن تتحول نسبة أكبر من المستهلكين نحو نماذج برو من النموذج الأساسي، بتقسيم بنسبة 75% إلى 25%، مقارنة بنسبة 60% إلى 40% التي شوهدت في السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل رياحا خلفية كبيرة لمتوسط مبيعات الشركة.
قال آيفز: «من المتوقع أن يمنح آيفون 15 شركة «آبل» زخما إضافيا قبيل موسم العطلات المهم للغاية، وحافظ على تصنيفه للسهم عند متفوق على السهم مع سعر مستهدف قدره 230 دولارا».

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