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الفقعان حريصون على تطوير وتحسين الكويتية

9/13/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الجديد أول اجتماعاته أول من أمس في مقر الشركة الرئيسي، وذلك برئاسة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: د.أماني بورسلي، وعبدالعزيز الحميضي، وعمر العمر، وسالم الشطي، ومحمد العنزي، وعلي خاجة، حيث انتهى الاجتماع باختيار د.أماني بورسلي نائبة لرئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى تشكيل أعضاء اللجان العاملة.
يأتي هذا الاجتماع بعد قرار وزير المالية فهد الجارالله رقم 55 لسنة 2023 بتاريخ 6 سبتمبر 2023 بتعيين مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات.
وعلى هامش الاجتماع، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان «أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أختي واخواني أعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والعرفان للقيادة السياسية وإلى وزير المالية فهد الجارالله على الثقة التي أولونا إياها في تولي إدارة الخطوط الجوية الكويتية، راجين من الله عز وجل أن يوفقنا لنكون عند حسن الظن وتحقيق طموحات الشعب الكويتي بتطوير الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني للكويت».
وأضاف الفقعان «التقى مجلس الإدارة وزير المالية، حيث استمعنا إلى توجيهاته السديدة وما قدمه لنا من مقترحات بشأن تطوير الخطوط الجوية الكويتية في المرحلة المقبلة، والتي كانت بمنزلة نصائح قيمة تسهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة، وأكدنا له سعينا نحو تحقيق هذه التوجيهات والمقترحات بدقة عالية من العمل الدؤوب والجاد وبالشكل المطلوب تنفيذه، وذلك للوصول إلى آفاق رحبة من علو وتقدم الخطوط الجوية الكويتية للأفضل كما عهدها العملاء سواء في الكويت أو خارجها».
وتابع «سيحرص مجلس الإدارة الجديد بكل جد واجتهاد لإكمال مسيرة تطوير وتحسين الخطوط الجوية الكويتية المليئة بالإنجازات منذ العام 1954 بما يطمح لها عملاؤها وسنعمل مع أعضاء مجلس الإدارة على وضع الخطط المناسبة والعملية لمواجهة جميع التحديات والظروف ودراستها بشكل دقيق ووضع الحلول التي تؤدي إلى تطوير كل قطاعات الشركة وازدهارها وتحسين المنظومة التشغيلية بالكامل بما يلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا ليحقق لهم الرضاء الكامل عن خدماتنا وما نقدمه لهم على متن طائرات الطائر الأزرق».
وأوضح «يجمع بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد مزيج من الخبرة المتنوعة في مختلف القطاعات والمجالات، ما يجعل من مجلس الإدارة متكامل الأركان لوضع الخطط المناسبة التي تسهم بشكل كبير في ازدهار الخطوط الجوية الكويتية وارتقائها بما يتناسب مع تاريخها العريق كناقل وطني للبلاد وتكون في مصاف شركات الطيران في المنطقة، علاوة على ذلك تجانس الأفكار بين الأعضاء وإصرارهم على خوض تلك الرحلة كروح الفريق الواحد بما يعود بالمصلحة العامة على طائرنا الأزرق».

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