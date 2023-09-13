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وربة يعلن فائزي سحوبات السنبلة الأسبوعية والسنبلة للأطفال والمكافأة الطلابية الشهري

9/13/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب المكافأة الطلابية الشهري بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: محمد مدغش محمد العجمي، وإبراهيم عبدالله براك العتيبي، وإيمان صالح مبارك الشمري، وأسماء عبدالله طواري الطواري، وأمل سعد سعدي المطيري، ومنال حابس محمد السعيد، وصالح فهد هادي العجمي، وشهاب عبدالله حسن الشهابي، وعبدالرحمن عبدالعزيز المنيع، ورائد سليمان يوسف الحنيف.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين من عملاء بنك وربة وهم: عبدالرحمن أحمد فرحان، حسين غريب مرزوق الغريب، مناور حبيب عباس المناور، عبدالعزيز محمد الخطاف، ريانة بدر دغيم الضويحي، غادة مشعل ماجد المطيري، هادي بدر عبدالله الظفيري.
كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom وهم كل من: ناصر أنور عبدالله النخعي، أفراح سعيد راشد العازمي، وديان محسن السبيعي، فاطمة محمد الهنداوي، أفراح عايض حمود العازمي.
وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر».

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