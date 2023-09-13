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كي نت تمكن محطات أولى للوقود من قبول المدفوعات بالبطاقات الخليجية

9/13/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، أنه أصبح بإمكان القادمين إلى الكويت ممن يحملون البطاقات البنكية Debit والصادرة عن البنوك في دول الخليج الأعضاء بشبكة (GCCPOS) استخدامها في الدفع للتعبئة لدى أي من محطات «الأولى للوقود»، لتصبح «الأولى للوقود» أول سلسلة محطات لتعبئة الوقود بالكويت تقبل الدفع بالبطاقات البنكية الخليجية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كي نت» عصام الخشنام إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للدور المحوري الذي تلعبه الشركة في توسعة نطاق قبول البطاقات الخليجية بالكويت، لاسيما انها تعتبر من المؤسسين للشبكة الخليجية (GCCNET) الخاصة بأجهزة الصراف الآلي التي تقدم خدمات السحب النقدي لحاملي بطاقات السحب الصادرة عن دول الخليج الأعضاء بالشبكة.
وأضاف الخشنام ان «كي نت» تعتبر الداعم الرئيسي للقطاع المصرفي الكويتي من خلال تقديم حزمة من الخدمات والحلول المتميزة في مجال الدفع الإلكتروني، والتي تعتمد على ربط الخدمات المصرفية للبنوك العاملة في الكويت ببعضها بعضا، بالإضافة الى الربط مع العديد من شبكات العمليات المصرفية المماثلة العاملة في دول التعاون، على صعيد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني. وأوضح ان هناك دورا فاعلا ورئيسيا لكل من: البنك الأهلي الكويتي، وبنك وربة، وبنك الكويت الدولي (KIB)، والبنك الأهلي المتحد، وذلك في إدخال هذه الخدمة على جميع أجهزة نقاط البيع المنتشرة في مواقع محطات «الأولى للوقود» والبالغ عددها 43 محطة.

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