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بالفيديو الوطني و Visa يعلنان فائزات النسخة الأولى من She's Next

9/13/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • ياسمين الكندري ويسر المطوع حصلتا على منحة 50 ألف دولار.. وتشاركان في برنامج تدريبي لعام
  • برنامج التدريب من «SheTrades» التابعة لمركز التجارة العالمية.. و3 آلاف دولار من «أمازون»
  • لجنة تحكيم مستقلة اختارت الفائزات من 880 مشاركة.. والتقييم وفق عدد من المعايير
  • دلال بيضون ربحت 10 آلاف دولار بتصويت االجمهور.. لأول مرة ضمن مبادرة «She,s Next»


أعلنت شركة Vالرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، بالتعاون مع بنك الكويت الوطني عن فوز كل من ياسمين الكندري ويسر المطوع (شركة Seeds) وحصولهما على منحة «She›s Next» في نسختها الأولى بالكويت.
وقد وقع الاختيار على الفائزتين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بمدينة الكويت، وتم اختيار رائدتي الأعمال الفائزتين من بين مجموعة تضم أكثر من 880 متقدمة للبرنامج، واللتين ستحصلان على منحة بقيمة 50 ألف دولار لتنمية أعمالهما.
وبالإضافة إلى ذلك، ستحصلان على برنامج تدريبي لمدة عام في مجال الأعمال من مركز التجارة الدولية (ITC)، التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، ورصيد بقيمة 3 آلاف دولار من «أمازون ويب سيرفيسز» (خدمات الحوسبة السحابية من أمازون)، وسوف يتولى البرنامج الرائد SheTrades التابع لمركز التجارة الدولية تقديم دورة تدريبية للفائزتين.
وقد وقع الاختيار على الفائزتين ياسمين الكندري ويسر المطوع من بين مجموعة من المرشحات اللاتي يمثلن قطاعات مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، صناعة النسيج والتعليم والأغذية والمشروبات والخدمات المهنية والتجميل والرفاهية.
وقامت لجنة التحكيم بتقييم المشاركات وفقا لعدد من المعايير، من ضمنها تطور رحلة ريادة الأعمال للمترشحة، وقوة مؤشرات أنشطة الأعمال، والتواجد الرقمي، والقدرة الواضحة على حل المشكلات بثقة.
وضمت لجنة التحكيم كارل مانلان، رئيس الأثر الشمولي والاستدامة لدى Visa، وأنكوش ديفاداسون، رئيس إدارة تقديم الحلول في دول مجلس التعاون الخليجي لدى Visa، وآرتي مانيلال ثانكي، رئيسة التكنولوجيا المالية والشراكات لدى Visa، وغدير العوضي مساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني.
وللمرة الأولى تضمنت مبادرة She›s Next تقديم جائزة لرائدة أعمال من اختيار الجمهور، تم التصويت على اختيارها إلكترونيا عبر الإنترنت لتميز أعمالها. وحصلت دلال بيضون (شركة mylk ma'am) على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار.
ومما يبرز التركيز المتزايد على الاستدامة في مشهد الأعمال المحلي في وقتنا الحاضر، قامت معظم المتقدمات لبرنامج She's Next بعرض انجازاتهن في مجال ممارسات الأعمال المستدامة.
وفي واقع الأمر، استنادا إلى مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أعدته Vلدعم برنامج She›s Next، أشارت جميع رائدات الأعمال اللاتي شملهن الاستطلاع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (100%) بالأهمية المتزايدة للاستدامة في مشهد الأعمال الحالي، مما يشير إلى التزامهن بالحد من النفايات وإعادة تدوير المنتجات (45%)، وتقليل استخدام البلاستيك (51%).
ومن خلال مشاركتهن في برنامج She›s Next، تتمكن رائدات الأعمال من اكتساب رؤى عملية من القيادات النسائية، والحصول على أدوات قيمة، وموارد تعليمية، ودورات تدريبية متخصصة.
ويتضمن ذلك الوصول إلى مجتمع أمازون ويب سيرفيسز، والبرنامج التدريبي «الارتقاء بأعمالك» من مبادرة SheTrades التابعة لمركز التجارة الدولية. كما ستقدم Vومركز التجارة الدولية استشارات فردية لـ 30 متأهلة للتصفيات النهائية - وتزويدهن بالتوجيه والرؤى الثاقبة لتعزيز أنشطة الأعمال والاستراتيجيات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، غدير العوضي: «يمثل دعم وتمكين المرأة ركيزة أساسية في ثقافة بنك الكويت الوطني، ونلتزم في ذلك الإطار بقيادة القطاع الخاص الكويتي من أجل إعداد بيئة أعمال تساهم في تعزيز قدرة الكوادر الوطنية من النساء على ابتكار حلول مميزة لأعمالهن وخاصة في مجال الابتكار الرقمي، ولذلك نفخر بالشراكة مع Vلإطلاق She›s Next للمرة الأولى في الكويت، حيث نؤمن بأن دعم الشركات المملوكة للنساء بات ضرورة ملحة في ظل الدور المحوري لرائدات الأعمال في دفع عجلة نمو الاقتصادات الحديثة».
وفي سياق تهنئته للفائزات بمنحة هذا العام، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Vفي الكويت وقطر: «في عصرنا الحالي الذي تثبت فيه الشركات الصغيرة المملوكة للنساء على مرونة اعمالها والتفاؤل تجاه المستقبل، تفخر Vبتكريم ودعم رائدات الأعمال في الكويت. ونتقدم بتهانينا القلبية مرة أخرى للفائزات بجائزة She›s Next في الكويت ونتطلع دائما إلى دعم مسيرتهن المهنية».

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