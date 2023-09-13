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بهبهاني الإقبال الكبير على زيادة رأسمال الأهلي يعكس ثقة مساهميه

9/13/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن انتهاء عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم، بقيمة 100 مليون دينار، وقد فاق الطلب على القيمة المطروحة والمستهدفة بنسبة 331% لتصل إلى 331.37 مليون دينار. وبانتهاء عملية الاكتتاب، ارتفع رأسمال البنك المدفوع بنسبة 26.7% ليصل إلى 237.4 مليون دينار، بحيث تأتي هذه العملية تماشيا مع إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي الهادفة إلى دعم مركزه المالي وتحقيق المزيد من التطور والنمو في أنشطته وتواجده.
وكانت عملية الاكتتاب قد انطلقت يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 واستمرت حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، بإدارة كل من كامكو إنفست مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، وABK Capital مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب، وقد تمت عملية الاكتتاب إلكترونيا بالكامل من خلال منصة الاكتتاب الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني: «سعداء بالإقبال الكبير الذي شهدناه خلال عملية الاكتتاب حيث فاق الطلب قيمة الطرح المستهدف، مما يؤكد ثقة المساهمين الكبيرة بالبنك، وزيادة رأس المال ستعزز من القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي الكويتي وستسهم في تطوير أعماله وأنشطته الرئيسية، وترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي الكويتي»، مشيرا إلى أن تغطية الاكتتاب فاقت قيمة الطرح بنسبة 331%.
وأكد أن البنك الأهلي الكويتي سيستخدم زيادة رأس المال لتحقيق الأهداف المحددة ضمن خططه الإستراتيجية، وإثراء تجربة عملائه، ومواصلة الاستثمار في ابتكار الخدمات والحلول الرقمية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في الصناعة المصرفية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز عملياته التشغيلية في السوق الكويتي، وطرح المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية الجديدة، بالإضافة إلى استعداد البنك للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في الكويت. وتابع بالقول: «ستخدم هذه الزيادة خططنا التوسعية في الأسواق الإقليمية التي نعمل فيها بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ونعمل باستمرار على تعزيز القيمة المضافة التي يمنحها لجميع المتعاملين معه من مساهمين وعملاء وغيرهم».
وتقدم بهبهاني بالشكر الجزيل لشركة كامكو إنفست وشركة ABK Capital والشركة الكويتية للمقاصة على الجهود الكبيرة بإدارة عملية الاكتتاب، مشيدا بالدعم الكبير الذي حصل عليه البنك الأهلي الكويتي من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط: «نفخر بالثقة الكبيرة التي نتمتع بها بين أوساط المستثمرين، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير على الاكتتاب في زيادة رأس المال، والتي سنحرص على استخدام عوائدها لتعزيز موقعنا التنافسي في القطاع المصرفي بأفضل صورة ممكنة».
وأضاف ان البنك الأهلي الكويتي حريص على تنفيذ خططه الإستراتيجية ضمن خطة التحول التي يواصل العمل بها، لافتا إلى أن زيادة رأس المال تأتي في سياق تعزيز عملياته التشغيلية في الكويت وفي الأسواق الإقليمية التي يعمل بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وحقق البنك الأهلي الكويتي صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2023، بنمو 30% مقارنة مع 18.4 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلسا مقارنة بـ 8 فلوس في الفترة نفسها من العام السابق.
ويعكس الأداء المالي التحسن المستمر في عمليات البنك التشغيلية، والنمو الثابت في محفظة القروض، بالإضافة إلى تراجع نسبة المخصصات، واستقرار مستويات السيولة.

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