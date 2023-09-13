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نيسان البابطين تطلق عروض العودة للمدارس

9/13/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في واحدة من أقوى عروض العودة للمدارس، أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل والموزع الحصري لسيارات نيسان في الكويت، عن إطلاق عرض خاص وحصري بمناسبة موسم العودة للمدارس، وذلك على سيارتها الرائعة نيسان X-Trail الجديدة كليا بحيث يشمل العرض الجديد باقة استثنائية تضم 5 سنوات كفالة، 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق، سنتان صيانة وتسجيل المرور وتأمين ضد الغير مجانا.
ومع هذا العرض الفريد، تهدف شركة البابطين إلى تقديم فرصة كبيرة ومميزة للطلاب لكي يستمتعوا بما تقدمه هذه السيارة من مواصفات غنية، ولكي تكون رحلاتهم الدراسية اليومية أكثر راحة وترفيها وأمانا.
ومع ما توفره سيارة نيسان X-Trail الجديدة كليا من مقصورة داخلية رحبة تكفي لـ 7 أشخاص بكل راحة، فإنها في الوقت نفسه، تضمن لجميع الركاب مساحة مناسبة تترك لكل راكب الاستمتاع برحلته على طريقته دون قلق من الآخرين ودون أن يسبب لهم أي إرباك.
كان للترفيه كل الاهتمام الداخلي أيضا مع مواصفات ومزايا عديدة ومتطورة شملت وجود شاشة عرض 12.3 انشا، نقطة شحن لاسلكية للأجهزة الذكية، نظام Android Auto وApple CarPlay، وتصميم عصري سهل الاستخدام للجميع. وتأتي هذه الشاشة الجديدة كليا بهذا الحجم الكبير لتزيد من متعة قضاء الوقت داخل السيارة خلال أوقات الانطلاق والرحلات، ليكون الترفيه شعارا لسيارة نيسان X-Trail الجديدة كليا والتي من شأنها أن تجعل كل طالب أكثر رضا وراحة وسعادة في كل مرة يكون فيها داخل مقصورة هذه السيارة.
ولجعل قيادة هذه السيارة في غاية السهولة والأمان والراحة، تتيح نيسان اكس-تريل مزيدا من الراحة من خلال شاشة العرض على الزجاج الأمامي قياس 10.8 بوصات مما يتيح للسائق الاطلاع على معلومات القيادة بسهولة وأمان لتقديم مجموعة واسعة من المعلومات على الجزء السفلي من الزجاج الأمامي. وتأتي X-Trail مزودة بتقنية ProPILOT التي تقدم الدعم الآلي من خلال نظام الملاحة الذي يرسم لك الطريق، وعبر نظام المحافظة على حارة السير. أما تقنية القيادة الذكية، فهي تعتبر بمنزلة النظام الذكي الذي يساعدك في مراقبة الطريق ويلبيك عند الحاجة وخاصة فيما يتعلق باحتياطات السلامة لينعم الطلاب وآباؤهم براحة البال في كل مرة يكون أبناؤهم على متن هذه السيارة المدهشة من نيسان. وتأتي نيسان X-Trail الجديدة كليا بمحرك 2.5 ليتر ليطلق مزيجا من التناغم والأداء بين قوة السحب التي تتميز بها هذه السيارة وبين قدرتها على قطع المسافات الطويلة بنفس العزم والثبات والاندفاع.

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