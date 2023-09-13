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بوبيان أفضل مؤسسة إسلامية لهيكلة المنتجات

9/13/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد بنك بوبيان جائزة جديدة ضمن جوائز مؤسسة يورومني العالمية الخاصة بالبنوك في الكويت والمنطقة محققا لقب «أفضل مؤسسة إسلامية لهيكلة المنتجات على مستوى العالم» لعام 2023 وهو ما يؤكد ريادته في الاستحواذ على حصة من السوق الكويتي في تمويل الشركات وتعزيز قدراته التنافسية لتقديم حلول ومنتجات تمويلية متميزة لعملاء قطاع الشركات.
وقد منحت المؤسسة العالمية بوبيان الجائزة بناء على سجل البنك في عمليات التمويل لمشروعات وشركات كبرى مما يعزز استراتيجية تواجده في سوق التمويل ودوره في نمو الصناعة المصرفية من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية تساهم في نمو قطاع التمويل الإسلامي. وكان بوبيان قد حصد جائزة «أفضل مؤسسة إسلامية لهيكلة المنتجات على مستوى العالم 2023» عن تمويل مشروع J3 لتطوير مدينة جابر الأحمد السكنية وبصفته البنك القائد والوكيل العالمي للمشروع بتكلفة اجمالية تفوق 150 مليون دينار كويتي.
وفي هذا السياق، قال نائب مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في بنك بوبيان محمد الجاسر: «تمكنا من تحقيق إنجاز جديد على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية العالمية لتأتي هذه الجائزة المميزة من مؤسسة مرموقة مثل يورومني وتدعم ما وصلنا إليه وتؤكد استحقاقنا بالتربع على قمة التميز والانفراد محققين نموا مستداما في مختلف قطاعات التمويل وعلى المدى البعيد».
وأضاف أن أهم ما يميز الجائزة انها جاءت من مؤسسة عالمية مشهود لها بالحيادية وفق تقييم دقيق، الأمر الذي يعكس ريادة البنك ودوره البارز في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي وتمويل مشاريع كبرى الشركات والنمو المتصاعد للصناعة التمويلية من خلال توفير كل أدوات الدعم والحلول التمويلية المبتكرة ودعم اللازمة للعديد من المشاريع الحيوية لعملائه من قطاع الأعمال.

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