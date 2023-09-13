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برقان وعى بمخاطر عمليات الاحتيال عبر مارينا أف أم

9/13/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهوده المتواصلة لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي والتعريف بأفضل معايير الأمان في القطاع المصرفي، شارك بنك برقان ممثلا بمساعد مدير - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات محمد الصراف، في لقاء غني بالمعلومات والإرشادات ضمن برنامج الديوانية على إذاعة مارينا أف أم.
وتأتي هذه المشاركة كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل للبنك ودعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.
وخلال حديثه في البرنامج، ناقش الصراف مجموعة متنوعة من القضايا الأساسية التي تشمل ضرورة تطبيق الإجراءات الخاصة بإنجاز العمليات المالية، وخاصة عند التسوق عبر الإنترنت على منصات التجارة الرقمية باستخدام البطاقات المصرفية.
كما تناول الحوار الإذاعي مجموعة من النقاط المتعلقة بأساليب وعمليات الاحتيال المالي المختلفة، والتي شهدت ازديادا واضحا في الآونة الأخيرة، وكيفية اتخاذ الاحتياطات والخطوات اللازمة لتجنبها ومواجهتها. وكذلك، قدم البرنامج بعض النصائح المالية مثل عدم مشاركة كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) وغيرها من البيانات المالية الشخصية أو تفاصيل الحساب عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.
وفي معرض تعقيبه على هذه المشاركة، قال الصراف: «أفتخر بتمثيل بنك برقان في هذا البرنامج المتميز عبر إذاعة مارينا أف أم، حيث كان بمنزلة فرصة للتوجه إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع لتوعيتهم بأهم النصائح التي تضمن تمتعهم بتجربة أكثر كفاءة وأمانا، إضافة إلى التأكيد على التزامنا المستمر بتقديم كل أشكال الدعم لحملة التوعية المالية لنكن على دراية، والتعريف بأهدافها ورسائلها الأساسية الهادفة إلى تعزيز الثقافة المصرفية في المجتمع».

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