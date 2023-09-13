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الخليج يبرم شراكة إستراتيجية مع ترانزكريت

9/13/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مساعيه المتواصلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرم بنك الخليج اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ترانزكريت» الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، وذلك لتوفير خدماتها المميزة إلى عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مخفضة. وستوفر شركة «ترانزكريت» للأعمال اللوجستية لعملاء بنك الخليج من الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الخدمات المتنوعة، التي تساعدهم على توسيع أعمالهم والوفاء بمتطلبات عملائهم، وإنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج فيصل العدساني: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى ركائزها الأساسية، بحيث يستهدف البنك رفع معدلات نمو خدمات الشركات ومساعدتها على توسيع محفظة المنتجات، والخدمات المصرفية المقدمة لها».
وأضاف: «بنك الخليج يسعى دائما الى تعزيز الخدمات غير المصرفية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتهم على تطبيق أعمالهم بنجاح، دون الحاجة إلى الاستثمار في شراء أو تأجير أو إدارة مستودعات قائمة بذاتها أو تعيين فريق متخصص لإدارة التخليص الجمركي والتسليم ونقل المخزون».
من جانبه، قال أحمد القناعي من شركة «ترانزكريت»: «سعداء بعقد هذه الشراكة المهمة مع بنك الخليج أحد البنوك الرائدة في الكويت، وتوفير خدماتنا إلى عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على توسيع أعمالهم وأنشطتهم داخليا وخارجيا. بالإضافة الى تسهيل كل معاملاتهم في الخدمات اللوجستية التي يمكن أن توفر عنهم الكثير، وهذا من ضمن أهداف الشركة في تثقيف العملاء وإنجاز طلباتهم بالوقت المناسب للوصول الى أهدافهم».

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