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النفط الحفر البحري حقبة جديدة ومبشرة من التنقيب عن النفط والغاز

9/13/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
نظمت وزارة النفط أمس حلقة نقاشية بعنوان «مشروع الحفر البحري» وحاضر فيها من شركة نفط الكويت كبير جيوفيزيائيين ميثم إبراهيم وكبير جيولوجيين أحمد العتيبي، وحضرها موظفو الشؤون الفنية والاقتصادية في وزارة النفط والضيوف من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والإعلاميين. وفي بداية الحلقة النقاشية رحبت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح بالحضور. وقالت ان مشروع الحفر البحري الاستكشافي يعتبر من المشاريع الرائدة والكبرى التي تنفذها شركة نفط الكويت حاليا، حيث يؤذن ببداية حقبة جديدة ومبشرة من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلاد ويفتح آفاقا رحبة وواعدة لمستقبل تتطلع إليه البلاد لمزيد من التطور والحداثة والريادة.

وذكرت ان مشروع الحفر البحري يتوج جهودا جبارة بذلتها شركة نفط الكويت بكل قطاعاتها على مدى سنوات للوصول إلى هذه اللحظة الفارقة، حيث انخرطت الشركة في كم هائل من الاستعدادات والدراسات والاجتماعات وورش العمل والزيارات المبدئية داخليا وخارجيا، وكان رائدها في ذلك أن تكون تجربة الحفر البحري ناجزة ومتكاملة ومأمونة من جميع جوانبها، ولذلك لم تأل الشركة جهدا في استقطاب خلاصة تجارب الآخرين بهدف استقطاب الخبرة وتحقيق أقصى قدر من الفائدة. وشددت على ان مشروع الحفر البحري الاستكشافي يعتبر أحد أهم المشاريع التي ستسهم في تحقيق استراتيجية شركة نفط الكويت لعام 2040 وزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز في الكويت.

هذا، وقد استعرض كل من كبير جيولوجيين أحمد العتيبي وكبير جيوفيزيائيين ميثم إبراهيم أهمية المشروع الاستكشافي البحري حيث قالا انه يعتبر مشروعا وطنيا غرضه المساهمة في زيادة احتياطيات الكويت من الموارد الهيدروكربونية، وتعزيز مكانة الكويت كأحد المنتجين الموثوقين على مستوى العالم، وضمان استمرارية وجود موارد هيدروكربونية جديدة لتلبية احتياجات السوق العالمي، فضلا عن ان المشروع يضم الكويت إلى اللاعبين الإقليميين الرائدين كمشغل بحري بارز وفق المعايير الدولية، ويضمن إضافة اختصاصات فنية جديدة متعلقة بعمليات الحفر البحري وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للكوادر الوطنية.

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