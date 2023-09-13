مطالب بتسوية مديونيات الضريبة العقارية على القطاع الصناعى

طالب عدد من منظمات الأعمال وزارة المالية بإسقاط مديونيات الضريبة العقارية عن المصانع والشركات بدلا من الملاحقات القضائية خلال الفترة الحالية.

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن إسقاط مديونيات الضريبة العقارية على القطاع الصناعى يعد حائط صد أمام دخول الشركات دائرة التعثر فى ظل التحديات الحالية.

أشار إلى أن الجهات المحصلة للضريبة العقارية رفعت مؤخرًا دعاوى قضائية على شركات لم تسدد مستحقات الضريبة، وهذا الأمر يعرقل عمل الصناعة بشكل عام.

لفت إلى أن قرار الحكومة بوقف تحصيل الضريبة من القطاع الصناعى لمدة 3 سنوات أمر جيد، لكن ينبغى إلغاءها أو وضع آلية بالتوافق مع منظمات الأعمال بدلا من التقديرات الجزافية.

وأصدرت وزارة المالية قبل عام القرار رقم 61 لسنة 2022 بشأن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المنشأة بغرض ممارسة بعض الانشطة الصناعية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022.

وسجلت قائمة الأنشطة الصناعية التى يتم تحمُل الضريبة العقارية عنها نحو 19 نشاطاً صناعياً، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه أبرزها صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث.







قال سمير عارف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الجهات المسؤولة عن تحصيل الضرائب العقارية تهدد الشركات برفع دعاوى قضائية ضدها فى حال لم تدفع المديونيات.

ذكر أن الاتحاد رفع مذكرة إلى المالية لإسقاط المديونيات أو جدولتها على فترات بعيدة منذ بداية تطبيقها عام 2010 لأن شريحة كبيرة من الشركات لم تسددها، وفق قوله.

أضاف: ((الضريبة العقارية للمنشأت الصناعية غير واجبة النفاذ، وقانون فرض الضريبة العقارية تم صدورة عام 2008 وطبق عام 2010)).

قال بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات” الماكو”، إن مشكلة الضرائب العقارية مازالت قائمة وتشكل عبئاً على المصانع نظراً لعدم قدرتهم على دفع المديونية المتراكمه من الضريبة بالرغم من إيقافها المؤقت منذ عام.

قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن الضرائب العقارية ضريبة استهلاكية تفرض على العقارات وليس على المصانع، والمطالبة بإسقاط المديونيات المتراكمة استنادًا إلى أن دول العالم لا تعمل بهذه الضريبة.

أشار إلى أن التوقف المؤقت عن دفع الضريبة العقارية ليس حلاً لأزمة المديونيات التى تطالب بها المالية خلال الفترة الحالية، لذلك ينبغى على الحكومة تسوية المديونيات أولا وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية.

قال أحمد صبحي، رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للحاصلات الزراعية، إن الشركة تدفع ضريبة عقارية سنوية بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه قبل وقفها مؤقتًا لمدة 3 سنوات.

قال فداء عبدالرحيم معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية لشئون ضريبة العقارات المبنية، إن لجان الحصر والتقدير للضريبة العقارية هي لجان مستقلة عن جهه ربط وتحصيل الضريبة وتعمل وفق أسس موضوعية يتم من خلالها تقدير القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) .

أضافت لـ“البورصة”، أن بعض السبل القانونية الأخرى تكفل عدالة وموضوعية التقدير مثل لجان الطعن، والقضاء الإدارى فى حالة التضرر من تقدير القيمة الإيجارية.

وأوضحت أن المصلحة تهدف إلى التواصل بشكل مباشر مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتعزيز الثقة الضريبية بين المصلحة والممولين بالإضافة إلى نشر الوعى والثقافة الضريبية.

ذكرت أن مصلحة الضريبة العقارية ((لم تعد أى تشريعات لها علاقة بالضريبية العقارية المفروضه على المصانع خلال الفترة الحالية أو تعديلات عليها)).

قالت إن المصلحة وجهت بعمل لجنة مشتركة بين جمعية رجال أعمال إسكندرية لعقد اجتماعات دورية، ورصد أبرز التحديات والمعوقات لديهم وتقديم إجابات واضحة وحلول فورية وناجزة بهدف تحسين الصورة الذهنية مع مجتمع الأعمال.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تحملت الضريبة العقارية على عدد من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات اعتبارا من 2022، وتمت مناقشة شروط الاستفادة من القرار للتأكيد عليها.