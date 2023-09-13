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غوشة: يجب تنفيذ خطة شاملة لتقييم المباني القديمة بالأردن

9/13/2023 9:20:01 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية عبدالله غوشة، إن هناك إجراءات تم تفعيلها أبرزها ما يتعلق بموضوع تأهيل المباني وضرورة الحصول على مخططات هندسية مصادق عليها من مكتب الهندسة مؤكدًا ضرورة وجود مقاول مصنف، وهو إجراء كان موجودا منذ عام
2018.


وحول البلديات، أوضح غوشة أنها بذلت جهودا في تقييم المباني، مطالبًا بإيجاد إطار مؤسسي لموضوع الأبنية القديمة على مستوى الأردن، وأن يكون عمل البلديات بشكل تشاركي.


وأضاف غوشة، أن العديد من المشاكل ظهرت بين المستأجرين والمالكين وأن العديد من سكان هذه المباني يحاولون اخفاء عيوب هذه المباني خوفا من خروجهم إلى الشارع ويجب ان يكون هنالك رؤية مؤسسية لهذا الموضوع.


ودعا غوشة إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة لتقييم المباني القديمة في الأردن مبيناً وجود خطة من ثلاثة أجزاء، تتضمن مؤسسية في العمل وضرورة وجود سجل عقاري يشرح
وجود العقارات في الأردن والمناطق الساخنة و تاريخها إضافةً إلى وضعها الفني.

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