غوشة: يجب تنفيذ خطة شاملة لتقييم المباني القديمة بالأردن

غوشة: يجب تنفيذ خطة شاملة لتقييم المباني القديمة بالأردن
التاريخ
9/13/2023 9:20:01 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية عبدالله غوشة، إن هناك إجراءات تم تفعيلها أبرزها ما يتعلق بموضوع تأهيل المباني وضرورة الحصول على مخططات هندسية مصادق عليها من مكتب الهندسة مؤكدًا ضرورة وجود مقاول مصنف، وهو إجراء كان موجودا منذ عام
2018.
وحول البلديات، أوضح غوشة أنها بذلت جهودا في تقييم المباني، مطالبًا بإيجاد إطار مؤسسي لموضوع الأبنية القديمة على مستوى الأردن، وأن يكون عمل البلديات بشكل تشاركي.
وأضاف غوشة، أن العديد من المشاكل ظهرت بين المستأجرين والمالكين وأن العديد من سكان هذه المباني يحاولون اخفاء عيوب هذه المباني خوفا من خروجهم إلى الشارع ويجب ان يكون هنالك رؤية مؤسسية لهذا الموضوع.
ودعا غوشة إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة لتقييم المباني القديمة في الأردن مبيناً وجود خطة من ثلاثة أجزاء، تتضمن مؤسسية في العمل وضرورة وجود سجل عقاري يشرح
وجود العقارات في الأردن والمناطق الساخنة و تاريخها إضافةً إلى وضعها الفني.
MENAFN13092023000151011027ID1107064778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.