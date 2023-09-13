روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيّرة أوكرانية على حدودها

روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيّرة أوكرانية على حدودها
التاريخ
9/13/2023 9:19:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الدفاعات الجوية عدة طائرات مسيَّرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وبريانسك الروسيتين المتاخمتين للحدود الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع، في بيانات منفصلة، إنها أسقطت طائرتين مسيَّرتين أوكرانيتين عند الساعة 0010 من يوم الخميس بالتوقيت المحلي، بحسب قناة «آر تي» الروسية.
وأضافت أنه عند الساعة 0030 و0045 تم إسقاط طائرتين مسيَّرتين أخريين.
وأكد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عدم وقوع أي دمار أو إصابات بشرية على الأرض من جراء إسقاط الطائرتين المسيَّرتين الأولى والثانية.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيَّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود الحدودية.
MENAFN13092023000110011019ID1107064777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.