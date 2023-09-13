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روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيّرة أوكرانية على حدودها

9/13/2023 9:19:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الدفاعات الجوية عدة طائرات مسيَّرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وبريانسك الروسيتين المتاخمتين للحدود الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيانات منفصلة، إنها أسقطت طائرتين مسيَّرتين أوكرانيتين عند الساعة 0010 من يوم الخميس بالتوقيت المحلي، بحسب قناة «آر تي» الروسية.

وأضافت أنه عند الساعة 0030 و0045 تم إسقاط طائرتين مسيَّرتين أخريين.

وأكد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عدم وقوع أي دمار أو إصابات بشرية على الأرض من جراء إسقاط الطائرتين المسيَّرتين الأولى والثانية.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيَّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود الحدودية.

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