بوتين يقبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قبوله دعوة موجَّهة إليه من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، أن كيم دعا بوتين لزيارة بيونغيانغ خلال اجتماعهما في روسيا أمس، مؤكدةً أن بوتين قبل الدعوة.

وقالت الوكالة إنه في ختام القمّة «دعا كيم جونغ أون بوتين بلباقة لزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الوقت الذي يجده مناسباً».

وأضافت أن الرئيس الروسي «قبِل الدعوة بكلّ سرور، وجدّد تأكيد رغبته الراسخة في المضيّ قدماً لتوطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».