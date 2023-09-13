بوتين يقبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية
التاريخ
9/13/2023 8:00:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قبوله دعوة موجَّهة إليه من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، أن كيم دعا بوتين لزيارة بيونغيانغ خلال اجتماعهما في روسيا أمس، مؤكدةً أن بوتين قبل الدعوة.
وقالت الوكالة إنه في ختام القمّة «دعا كيم جونغ أون بوتين بلباقة لزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الوقت الذي يجده مناسباً».
وأضافت أن الرئيس الروسي «قبِل الدعوة بكلّ سرور، وجدّد تأكيد رغبته الراسخة في المضيّ قدماً لتوطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».
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