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المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما.. وتفاصيل البطولة

9/13/2023 7:26:17 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، والمقرر إجراؤها العام المقبل في قطر، بمشاركة 16 منتخبا، وتحديد ممثلي القارة الصفراء في أولمبياد باريس 2024.

وشهد التوقف الدولي الخاص بشهر سبتمبر الحالي 2023، إقامة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23، والذي أسفر عن تأهل 15 منتخبا إلى النهائيات، انضمت إلى قطر الدولة المضيفة التي تحتضن البطولة.

وتستضيف قطر البطولة التي تتأهل منها 3 منتخبات بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس 2024، في الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو المقبلين، بينما يتأهل منتخب رابع إلى ملحق يواجه فيه رابع قارة إفريقيا من أجل مكان إضافي في المحفل العالمي.

المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما:

انضم إلى منتخب قطر مستضيف بطولة القارة الصفراء للشباب، 15 منتخبا عبر التصفيات، التي شهدت تنافس المنتخبات المشاركة فيها ضمن 11 مجموعة مختلفة تأهل الأول منها بشكل مباشر، إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني.

وتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، كل من متصدري المجموعات الـ11، وهي: الأردن، كوريا الجنوبية، فيتنام، اليابان، أوزبكستان، العراق، الإمارات، تايلاند، أستراليا، السعودية، وإندونيسيا.

وحجز بطاقات أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني كل من: الكويت، الصين، ماليزيا وطاجيكستان.

موعد قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما

من المقرر أن تتم إقامة قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما يوم 16 نوفمبر المقبل، بمقر الاتحاد الآسيوي، لكن لم يتم تأكيد الموعد أو المكان حتى الآن.

تصنيف المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما

سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما إلى 4 مستويات قبل إجراء القرعة، يتم توزيعها على المجموعات الـ4 التي تتكون منها البطولة.

المستوى الأول: قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان

المستوى الثاني: أستراليا، كوريا الجنوبية، العراق، فيتنام

المستوى الثالث: تايلاند، الأردن، الإمارات، الكويت

المستوى الرابع: ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، الصين

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