أردنيات يلجأن للقروض البنكية لاجل البوتوكس والفيلر

وتقول عائشة (54 عاما)، التي تتقاضى راتبا تقاعديا من وظيفة حكومية سابقة لا يتجاوز 275 دينارا أردنيا (388 دولارا)، "غمرتني السعادة عندما وصلتني رسالة نصية من البنك تفيد بأنني أستطيع تقسيط فاتورتي في أحد مراكز التجميل ذات السمعة الجيدة مقابل سعر فائدة لا يتعدى الواحد بالمئة".

وتضيف أنها تحتاج إلى نحو 450 دينارا كل نحو 4 أشهر للحصول على حقن البوتوكس والفيلر في عيادة الطبيب الذي اعتادت الذهاب إليه منذ 7 سنوات، لكنها لا تستطيع التوفير من راتبها التقاعدي الضئيل.

وتؤكد عائشة، وهي أم لأربع بنات وشاب، أنها لن تستطيع الاستغناء عن هذا الإجراء التجميلي الذي أصبح جزءا مهما من حاجاتها الضرورية ومتطلباتها الأساسية وخاصة في زمن أصبح مقياس الجمال فيه هو الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن زوجها لن يتفهم أن تجميل وجهها أصبح من الحاجات الأساسية، ولذلك لن يساعدها بمبلغ مادي للذهاب لعيادة التجميل، كما هو حال ابنها الذي يعمل في مجال تسويق السيارات "لو أن ابنتي لديها وظيفة بالتأكيد سوف تساعدني ماديا، فنحن النساء نفهم على حاجات بعض".

من جانبها، اتفقت غادة ضيف الله (48 عاما) مع إحدى شركات التمويل، التي تتعامل مع مركز التجميل الذي تذهب إليه، من أجل تقسيط المبلغ الذي تحتاجه للحصول على الفيلر والبوتوكس.

وتقول غادة، وهي أم لطفلين، إن "مركز التجميل باتفاقه هذا مع شركة التمويل قدم خدمة كبيرة لي بالتسهيل علي وخاصة أنه ليس لدي راتب شهري أعتمد عليه".

وتبين أن صديقتها المقربة والتي هي الأخرى تذهب معها لمركز التجميل تطوعت لتكون الضامن لها لدى شركة التمويل، لأنها موظفة في القطاع الخاص ولديها راتب شهري، مشيرة إلى أن القرض ذو نسبة فائدة عالية تبلغ 5% والقسط الشهري 100 دينار لمدة 5 أشهر.

وتشير إلى أنها تدخر من المال الذي تحصل عليه من زوجها كمصروف شهري، إلى جانب المبلغ الذي تحصل عليه في المناسبات كعيد الأم أو عيدي الفطر والأضحى لمساعدتها في تسديد دفعات التمويل.

مقاييس جمال العالم الافتراضي

تقول الدكتورة حنين أبو نصار المختصة بأمراض الجلدية والتجميل لوكالة رويترز، إن تجميل الوجه باستخدام حقن البوتوكس والفيلر أصبح ضرورة وأولوية لدى الأردنيات، ولم يعد الأمر رفاهية.

وتضيف "لم تعد قاعدة 'الذي ما معه لا يلزمه' مطبقة ... وخاصة أن معيار الجمال أصبح يقارن بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي ... رغم أن الصور كلها مفلترة".

وتشير إلى أن السيدة أصبحت مستعدة للمغامرة بتعابير وجهها واللجوء إلى مراكز أسعارها رخيصة في سبيل الحصول على وسائل التجميل تلك والتخلص من علامات التقدم بالعمر.

وتؤكد الدكتورة حنين أن العديد من مراكز التجميل تتعاون مع شركات تمويل من أجل تقسيط أسعار الإجراءات التجميلية للسيدات لزيادة الإقبال بالتسهيل عليهن عن طريق القروض.

وتبين أن سعر حقن البوتوكس والفيلر الجيدة تتراوح بين 120 إلى 200 دينار وفقا للعيادة أو الطبيب أو المركز أو المادة المستخدمة.

وتضيف "تجميل الوجه بهذه المواد أصبح هوسا لدى النساء والعامل النفسي وتقبل الذات يؤثر بشكل كبير على الإقبال على تلك الإجراءات".

وتقول إن المنافسة بين مراكز التجميل والعيادات لاستقطاب الزبائن "أصبحت شديدة في آخر سنتين، وخاصة أن تلك الإجراءات التجميلية لم تعد يجريها أطباء متخصصون بل أصبح من هب ودب يحقن تلك الإبر".

الأولويات تغيرت

يوضح المختص الاقتصادي سليم أبو الشعر لرويترز، كيف تغيرت الحاجات لدى بعض الناس، وبالتالي تغير نمط الإنفاق لديهم.

ويقول إن "كل شخص لديه تفضيلات معينة فما أراه كماليا قد يراه شخص آخر ضروريا بالنسبة له ولا يستطيع الاستغناء عنه".

ويضيف أن البنوك وشركات التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة أصبحت تميل بشكل أكبر لإقراض الناس وتقديم التسهيلات لهم وتعيين موظفين لجلب عدد أكبر من المقترضين.

ويرى أبو الشعر أن "استسهال موضوع الاقتراض واللجوء إلى الأقساط البنكية في كل الاحتياجات أمر خطير وقد تحدث أزمة ائتمانية وتعثر لدى العديد من المواطنين".

ويشير إلى أن "التقسيط كان يقتصر في السابق على الضروريات للأشخاص مثل شراء منزل أو سيارة أو حتى الأدوات الكهربائية، إلا أن الناس أصبحوا ضعفاء أمام التسهيلات البنكية وأصبحوا يقسطوا حتى أمور الرفاهية" وفقا لرويترز.