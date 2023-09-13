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البيت الأبيض: بايدن لم يرتكب أي سوء

9/13/2023 7:26:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد البيت الأبيض براءة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يطاله تحقيق يرمي إلى عزله أطلقته المعارضة الجمهورية في الكونغرس، من أي سوء.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه لم يتم العثور على أي دليل على الإطلاق بخصوص تلك القضية، مشيرةً إلى أن «الرئيس لم يرتكب أي سوء».

ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديمقراطي بـ«الكذب» على الشعب الأمريكي بشأن تورطه في قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج.

وأصبح هانتر بايدن، نجل الرئيس البالغ من العمر خمسين عاماً، هدفاً لليمين الأمريكي.

ويُتهم بعقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، مستفيداً من اسم والده ونفوذه.

وينص الدستور الأمريكي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهمة «الخيانة أو الفساد أو غيرها من الجرائم أو الجنح الكبرى».

ويؤكد الديمقراطيون أن هذه الجهود من اليمين ليست سوى غطاء للتستر على المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق، والشخصية الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية ستُنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.

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