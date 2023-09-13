سفارة الإمارات لدى تركيا تطلق حملة ترويجية لمؤتمر Cop28

أقامت سفارة الدولة لدى الجمهورية التركية حملة ترويجية للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 في مدينة اسطنبول.

وقدم سعيد ثاني الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، إحاطة إعلامية بشأن استضافة الدولة للمؤتمر في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، موضحاً أنّ COP28 يستهدف توحيد الجهود العالمية في مجال العمل المناخي، وتحديد فرص التعاون المتاحة لإيجاد حلول للتحديات المناخية.

وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة تركيا بشكل فاعل في COP28، وإلى مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في القمة العالمية للعمل المناخي التي ستقام فعالياتها في1و2 ديسمبر من المؤتمر.

كما أكد الظاهري أن دولة الإمارات تعمل على توظيف هذه الفرصة لتسريع الجهود العالمية لمعالجة تداعيات تغير المناخ، خاصة أن COP28 يشهد الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ما يمثل محطة بالغة الأهمية في المسار العالمي المشترك للعمل المناخي.