غرفة دبي العالمية تدعم التوسع الخارجي للشركات المحلية

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً الفعالية الثانية من ((سلسلة التوسع العالمي))، التي تستهدف دعم النمو الدولي للشركات المحلية، وتعزيز توسع شركات الإمارة في الأسواق العالمية.

وركزت الفعالية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للتوسع في قطاعات البناء والتشييد ومواد البناء والمركبات والإلكترونيات والسلع بالإضافة إلى الشركات ذات القدرات التصديرية. وتندرج الفعالية ضمن مبادرة ((دبي جلوبال))؛ حيث توفر مساراً لدعم لقاءات الأعمال، وأبحاث الأسواق حول الجدوى وسهولة الوصول، بالإضافة إلى مساعدتهم في التوسع للأسواق العالمية من خلال التصدير والاستثمار.

حضر الفعالية أكثر من 70 شركة تعرفوا على الخدمات التي تقدمها المكاتب الخارجية للغرفة والبعثات التجارية. وتم أيضاً تقديم لمحة شاملة ومبادئ إرشادية مهمة لمراحل دخول السوق، وحلول التمويل التجاري، بالإضافة إلى استعراض إحدى قصص النجاح التي دعمتها الغرفة لتوسع الأعمال. وتضمنت الفعالية عرضاً تفصيلياً حول الخدمات التي توفرها الغرفة داخل الإمارة أو من خلال شبكة مكاتبها الخارجية.

مساعدة الشركات

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((تلعب سلسلة التوسع العالمي دوراً مهماً بمساعدة الشركات المحلية على تحقيق طموحاتها التوسعية، حيث نوفر الدعم للشركات في كل مرحلة من مراحل توسعها، ونساعدها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية الذين يمكنهم دعمها في الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالها)).

وأضاف: ((تساهم غرف دبي بدورٍ محوري في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال والتجارة والسياحة والاستثمار. ونركز في جهودنا على تعزيز تنافسية أعضائنا وقدرتهم على الوصول إلى أسواق جديدة)). وتهدف مبادرة ((سلسلة التوسع العالمي)) إلى مساعدة الشركات على استكشاف منهجيات دخول الأسواق المستهدفة واستراتيجيات التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى حلول تمويل التجارة وائتمان الصادرات .