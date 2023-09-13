280 ألف رحلة للناقلات الوطنية في 8 أشهر بنمو %27.8

ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الوطنية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي) بنسبة 27.83 % خلال أول 8 أشهر من العام الجاري لتصل إلى نحو 280148 رحلة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 219146 رحلة، بحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات أن حركة الطيران خلال أغسطس الماضي كانت الأنشط منذ بداية العام الجاري، حيث شغلت الناقلات نحو 38.64 ألف رحلة، مقارنة مع 32.74 ألف رحلة خلال شهر أغسطس العام الماضي بنمو 18%.

وبحسب البيانات شغلت الناقلات خلال شهر يوليو 38.11 ألف رحلة، و35.23 ألف رحلة خلال شهر يونيو، و35.15 ألف رحلة خلال مايو، و34.1 ألف رحلة خلال أبريل، و34.3 ألف رحلة في مارس، و30.6 ألف رحلة في فبراير، و33.9 ألف رحلة يناير الماضي.

طيران الإمارات

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات شغلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي 108999 رحلة بنمو 24.77 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي التي شغلت فيها الناقلة 87354 رحلة. وبحلول 31 مارس الماضي، كان أسطول طيران الإمارات المكون من 260 طائرة يغطي أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك تسع مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.

فلاي دبي

وشغلت ((فلاي دبي)) خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 71.69 ألف رحلة إلى نحو 120 وجهة في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، حيث يضم أسطول الشركة حالياً 79 طائرة حديثة.

الاتحاد والعربية

وبحسب البيانات شغلت ((الاتحاد للطيران)) خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس أكثر من 42 ألف رحلة في حين شغلت العربية للطيران نحو 47 ألف رحلة والعربية للطيران أبوظبي 9.8 آلاف رحلة.

ويظهر سجل الأداء الذي حققته الناقلات الوطنية منذ بداية العام الجاري مدى قدرتها على المنافسة من خلال التحديث الدائم لأساطيلها من الطائرات مرتكزة إلى نسب الإشغال المرتفعة التي تحققها على مدار فصول السنة والتي تؤمن لها دخلاً متصاعداً يتيح لها من الموارد المالية الذاتية، ومن إمكانيات التمويل كذلك فرص التحديث المستمر للأسطول لتستحوذ عملياً على أفضل ما تنتجه صناعة الطائرات في العالم.

السعة المقعدية

وبحسب بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) استحوذت دولة الإمارات على نحو 29% من السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، والتي بلغت وفقاً للبيانات 219.14 مليون مقعد، فيما بلغت حصة الدولة من السعة المقعدية لشركات الطيران على مستوى العالم والتي بلغت خلال العام الجاري أكثر من 4.74 مليارات مقعد، نحو 13.4%.

وتسعى الناقلات الوطنية بشكل متواصل إلى تعزيز شبكة رحلاتها من خلال زيادة الرحلات الأسبوعية وإطلاق وجهات جديدة، مع تسجيل نمو قياسي في عدد المسافرين عبر مطارات الدولة العام الماضي، وتوقعات العودة لمستويات ما قبل الجائحة في الحركة الجوية.

وتوقعت الناقلات انتعاشاً كبيراً وملحوظاً في حركة الطيران والسفر على رحلاتها من مختلف الأسواق خلال الربع الرابع مع زيادة الفعاليات والمعارض والأعياد.