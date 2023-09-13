مليار درهم إيرادات متوقعة لسوق القهوة بدبي 2023

تتواصل استعدادات ((دي إكس بي لايف))، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، لتنظيم النسخة الثالثة من معرض عالم القهوة 2024، الذي سيُقام في الفترة بين 21 و23 يناير من العام المُقبل، ويشهد الحدث إقبالاً إقليمياً وعالمياً واسعاً من روّاد القطاع والخبراء والمختصّين على المشاركة بفعالياته، مع توقّعات بنموّ سوق القهوة في دولة الإمارات، بمعدّل 8.4 % سنوياً بين عامي 2023 و2029، وبنحو 7.5 % سنوياً بين عامي 2022 و2027 في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشهد أسواق القهوة في دبي والمنطقة نمواً ملحوظاً، مع توقّعات بزيادة استهلاك الفرد من القهوة في دولة الإمارات إلى 1.36 كيلوغرام في عام 2023، وتسجيل سوق القهوة في دبي إيرادات تتجاوز المليار درهم عام 2023، وفقاً لموقع ((ستاتيستا))، وتعكس هذه الأرقام جاذبيّة القطاع، ونموّ الطلب على منتجاته، حيث تُوفّر دبي بيئة مثالية لنموّ سوق القهوة، بفضل وجود العلامات التجاريّة العالمية للمقاهي بها، ودورها كمركز لتجارتها في المنطقة، مع بلوغ عائدات التجارة الخارجية للقهوة أكثر من 3.5 مليارات درهم إماراتي خلال العقد الماضي.

وبفضل الاهتمام بثقافة القهوة، وتنوّع العروض التي تتيحها الإمارة، الأكثر شهرة في تقديم التجارب المبتكرة في هذا المجال، فإن معرض عالم القهوة 2024، يُمثّل نقطة تحوّل لهذا القطاع في دولة الإمارات، التي تخطّت تأثيرات هذا النموّ الملموس في سوق القهوة حدودها، ووصلت إلى الأسواق العربية المجاورة، التي استقطبت مزيداً من العلامات التجارية العالمية المتخصصّة للعمل بها.

وأكد خالد الحمادي النائب الأول للرئيس لــ ((دي إكس بي لايف))، أهمية دور دبي كوجهة رائدة لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات على مستوى المنطقة والعالم، بفضل مكانتها الاقتصادية وبنيتها التحتية المتميّزة، وقال: ((نهدف من خلال تنظيمنا لمعرض عالم القهوة، المساهمة في دعم جهود دبي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بتنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وإتاحة الفرصة للمشاركين لبناء وتعزيز علاقاتهم مع الشركات والمؤسسات العاملة في سوق القهوة في دولة الإمارات والمنطقة))، وأضاف: ((يعكس توافد العلامات التجارية والشركات والخبراء العالميين للمشاركة في المعرض وفعالياته، أهميته وثقة المجتمع الدولي به، والدور البارز لدبي في تعزيز الحركة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي)).

مكانة

تحظى دبي بمكانة استثنائية، لاستضافتها العديد من متاجر وسلاسل البن العالمية، ويحرص المعرض على مشاركة الشركات والمقاهي التي تقديم تجارب جديدة ومبتكرة لعشّاق القهوة، تواكب نمط الحياة السريع في دبي، وتشير تقديرات ((ستاتيستا)) لعام 2022، إلى أن 82 % من الإيرادات العالمية للقهوة، تتحققّ من تناولها في المقاهي والمطاعم، بينما تأتي 18 في المئة من الإيرادات من الاستهلاك المنزلي، الذي يُتوقّع أن ينخفض درجتين بحلول عام 2025، وهذا النمط الحياتي الحديث، يدفع قطاع القهوة نحو النموّ المتسارع، مع زيادة استهلاكها وانتشار المنشآت التي تقدّمها، وقد دفع هذا النجاح الكبير العلامات التجارية الإماراتية الرائدة في مجال القهوة، للتوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً، لنقل ثقافة الضيافة الإماراتية للعالم، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في عالم القهوة.