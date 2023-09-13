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بيع شقق المرحلة 3 من «ريم هلز» في 4 ساعات

9/13/2023 7:26:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كيو للعقارات، التابعة لمجموعة كيو القابضة، أن المرحلة الثالثة من شققها الفاخرة في مجمع ريم هلز، والتي تتألف من شقق بغرفة نوم واحدة، وبغرفتين، وثلاث غرف، قد بيعت ونفدت بالكامل خلال أقل من أربع ساعات فقط.

وكان المشروع قد اكتسب إقبالاً وشعبية بين العملاء والمستثمرين هذا العام، حيث يعتبر حالياً أحد أضخم المشاريع في سوق أبوظبي، نتيجة لموقعه ضمن منطقة مرغوبة جداً، وبأسعار تنافسية.

وقال ديفيد هارمان، رئيس قسم التطوير لشركة كيو للعقارات: ((نشهد من جديد استجابة رائعة لطرحنا للمرحلة الثالثة من شقق مشروعنا ريم هلز. ومع دخول دولة الإمارات مرحلة نمو كبيرة، نريد أن نكون جزءاً من قصة النجاح المستمرة للعاصمة، ولدينا العديد من المشاريع الأخرى المهمة، والتي نتطلع لتدشينها مستقبلاً)).

وتتولى كيو للعقارات عبر عدد من المشاريع السكنية والتجارية التي هي قيد الإنجاز حالياً، تحويل مساحات من الأراضي غير المسكونة إلى مجمعات عصرية نابضة بالحياة، بهدف الاستجابة للطلب المتنامي على المشاريع العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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