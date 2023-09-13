30 مليون درهم استثمارات الأجانب في سوق دبي

بلغ صافي استثمارات الأجانب في سوق دبي المالي أمس نحو 30.25 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 172.25 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 142 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة قاربت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و282.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 298.15 مليون سهم عبر تنفيذ 23.8 ألف صفقة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.536 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.95 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي بدعم سهمي ((تبريد)) و((دبي للاستثمار))، وأغلق المؤشر عند 4050.64 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.25 %. واستحوذ سهم ((الإمارات دبي الوطني)) على 35.7 % من سيولة سوق دبي المالي، بسيولة جاوزت 100.8 مليون درهم، ليغلق السهم عند سعر 17.05 درهماً، تلاه ((إعمار العقارية)) جاذباً 53.02 مليون درهم، ثم ((مصرف عجمان)) بسيولة 24.5 مليون درهم.

وتصدر سهما ((بنك السلام- البحرين))، و((تبريد)) ارتفاعات 9 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 3.5 % و2.85 % على التوالي. وصعدت في سوق دبي أسهم ((مصرف عجمان)) 0.87%، و((دبي للاستثمار)) 0.83 %، و((تعليم القابضة)) 0.5 %، و((إعمار للتطوير)) 0.15 %.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) هامشياً بنسبة 0.06 % إلى 9755.1 نقطة، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((الاتحاد للتأمين)) 13 %، و((إيزي ليس)) 4.6%، و((غذاء القابضة)) 4%، و((الوطنية للسياحة والفنادق)) 3.3 %، و((برجيل القابضة)) 2.8%، وزاد أبوظبي الأول 1.34 %، و((ملتيبلاي)) 0.5 %، و((إي آند)) 0.31%. وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 216.3 مليون درهم، تلاه ((ملتيبلاي)) بسيولة 131.7 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) 101.2 مليون درهم.