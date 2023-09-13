580 ملياراً استثمارات البنوك بنهاية يوليو بزيادة 18.8 %

ناهزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 580 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 18.8 %، لتصل إلى 579.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة تعادل 91.8 مليار درهم، مقابل نحو 487.7 مليار درهم في يوليو 2022.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.91 %، مقابل 574.3 مليار درهم في يونيو الماضي، بزيادة تعادل 5.2 مليارات درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بمقدار 52.1 مليار درهم، أو ما نسبته 10 %، مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 46 %، مع بلوغها 266.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.3 %، مقارنة بنحو 263.3 مليار درهم في يونيو الماضي.ِ وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير ((سندات الدين))، نحو 43 % من إجمالي الاستثمارات، مع بلوغها 249.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 0.6 %، مقابل 248.5 مليار درهم في يونيو 2023.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 3.3%، مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في يونيو 2023، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 5.9 %، مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وحسب إحصاءات ((المركزي))، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.5 %، مقابل 44.7 مليار درهم في يوليو 2022.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

التحويلات

تجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 9.5 تريليونات درهم خلال 7 أشهر، وذلك طبقاً لبيانات المركزي عن الفترة ما بين يناير ويوليو 2023.

وأظهرت بيانات حديثة للمصرف أن التحويلات ما بين البنوك استقطبت الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63.7% وبإجمالي قارب 6.1 تريليونات درهم، بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 36.3% وبإجمالي تجاوز 3.4 تريليونات درهم.

وكان لشهر مايو 2023 الحصة الأكبر من التحويلات على مدار الفترة كاملة بقيمة إجمالية قاربت 1.7 تريليون درهم، متصدراً أداء كل من التحويلات بين البنوك بما يقارب 1.1 تريليون درهم وأيضاً تحويلات الأفراد بقيمة 600 مليار درهم.

وحقق شهر يوليو ثاني أكبر قيمة بإجمالي تجاوز 1.5 تريليون درهم موزعة بقيمة تريليون درهم للتحويلات بين البنوك وأكثر من 500 مليار درهم لتحويلات الأفراد فيما كان شهر مارس ثالث أكثر الشهور بما يتجاوز 1.46 تريليون درهم من خلال 914 مليار درهم عن إجمالي التحويلات ما بين البنوك وأكثر من 550 مليار درهم التحويلات الخاصة بالأفراد.

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد إجراء مقاصة لـ 12.7 مليون شيك على مدار السبعة أشهر، بقيمة إجمالية بلغت 721.2 مليار درهم، وكان شهر مايو الأنشط أيضاً على صعيد مقاصة الشيكات على مدار العام بما يتجاوز مليوني شيك بقيمة بلغت أكثر من 116.1 مليار درهم.