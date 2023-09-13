98.4 % تغطية «اتصالات من &E» للجيل الخامس بالإمارات

حققت اتصالات من &e تطوراً كبيراً بشبكتها على مدار السنوات الماضية، ما وضع الشركة ضمن أقوى 3 علامات تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، بل أصبحت معياراً للقياس بين أقوى شبكات الاتصالات حول العالم.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من &e، في حوار له حول جاهزية شبكات اتصالات من &e للمستقبل؛ إن الشركة تتبنَّى أحدث وأفضل النماذج العالمية في مسيرة التطوير لمختلف مكونات الشبكة التي تقوم عليها عمليات قطاع الاتصالات المحلي، الأمر الذي أسهم في محافظة الإمارات على مكانتها في طليعة دول العالم في جودة وسرعات شبكات الهاتف المتحرك والنطاق العريض الثابت.

وأشار مسعود إلى أن ((اتصالات من &e)) تواصل استثمارها في التقنيات المتقدِّمة، مثل 5G والألياف الضوئية والأقمار الصناعية؛ لتلبية الطلب المتزايد لدى العملاء على الإنترنت عالي السرعة واتصال البيانات.

وقد تجاوزت نسبة تغطية شبكة اتصالات من &e للجيل الخامس 98.42% من المساحة الإجمالية للمناطق المأهولة بالسكان بالإمارات، بسرعة تحميل تَفُوق 3.1 جيجابت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، في حين بلغت نسبة تغطية الجيل الرابع والجيل الثالث 99.86%. وإلى تفاصيل الحوار:

إلى أي مدى وصل تطوُّر شبكات ((اتصالات من &e)) ومدى مساهمتها في تعزيز تطور الشبكات في الدولة؟

- تعتز اتصالات من &e بمساهمتها في تعزيز مكانة دولة الإمارات بدعم حكومتها الرشيدة عبر النتائج التي تُحرزها الدولة عالميّاً على صعيد الاتصالات والحلول الرقمية؛ حيث حصلت الإمارات على أعلى التصنيفات في العديد من المؤشرات العالمية، مثل أحدث مؤشر Speedtest Global Index الخاص بـ Ookla لشهر يوليو، لتحلَّ في المرتبة الأولى عالميّاً بين 143 دولة في سرعات الهاتف المتحرك.

وأجرت Ookla الرائدة عالمياً في اختبار وتحليل سرعات النطاق العريض الثابت والهاتف المتحرك تقريراً حول سرعات شبكة الجيل الخامس عالمياً للنصف الأول 2023، حيث تفوقت اتصالات من &e محلياً في معدل صافي نقاط الترويج لعملاء الجيل الخامس بفارق أكثر من 20 نقطة.

وأسهمت استثمارات اتصالات من &e في الجيل الخامس في تعزيز مكانة الإمارات في ذات التقرير لتحتل الدولة المرتبة الأولى عالمياً في سرعات شبكة الجيل الخامس 5G للربع الثاني من 2023 وبسرعة تنزيل بلغت 557.70 ميجابت بالثانية.

كما تجاوزت نسبة تغطية شبكة اتصالات من &e للجيل الخامس 98.42% من المساحة الإجمالية للمناطق المأهولة بالسكان لدولة الإمارات العربية المتحدة، بسرعة تحميل تَفُوق 3.1 جيجابت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، في حين بلغت نسبة تغطية الجيل الرابع والجيل الثالث 99.86%.

وعلى مستوى تجارب شبكات الهواتف المتحركة، حقَّقَت اتصالات من &e تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، والذي يُعد إنجازاً مهمّاً يضع دولة الإمارات العربية المتحدة في الطليعة على صعيد قدرات الجيل الخامس المتقدِّم.

ونعتز بمساهمة اتصالات من &e في تحقيق نسبة 99.85% من الألياف الضوئية الموصولة للمنازل في دولة الإمارات، إذ حرصت ((اتصالات من &e)) منذ انطلاقتها كشركة اتصالات رائدة بالمنطقة، دائماً على تبنِّي أحدث التقنيات والحلول العالمية في مسيرة التطوير لمختلف مكونات الشبكة، وكان لنا السَّبْق إقليميّاً ودوليّاً في عملية تحوُّل الشبكات الأرضية من نحاسية إلى الألياف الضوئية، لتصبح الإمارات في طليعة دول العالم من حيث نسبة ومعدّلات نفاذ الشبكة وتوصيلها للمنازل والمؤسسات (FTTH)، وحافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالميّاً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH)، بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل، لتواصل بذلك ريادتها العالمية منذ عام 2016.

كيف تصف تأثير شبكة الجيل الخامس على قطاعات الأفراد والمؤسسات؟

انطلقت رحلة شركة اتصالات في البحث والتطوير حول تكنولوجيا الجيل الخامس عام 2014، وبعد مرور نحو 4 سنوات، وتحديداً في عام 2018، كنا أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدِّم خدمات الجيل الخامس على نطاق تجاري، وأعلنّا في عام 2020 إمكانية وصول مشتركينا في الإمارات إلى سرعات فائقة على شبكات الجيل الخامس الثابتة من منازلهم.

وتُشير غالبية الإحصاءات العالمية ومراكز الأبحاث إلى أن تقنيات الجيل الخامس سيكون لها تأثير مضاعف على الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة، بما يسهم بنحو 1.5 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

وتقدِّم شبكةُ الجيل الخامس إمكانياتٍ مبتكرةً لا حصر لها؛ حيث فتحت لنا الأبواب بالفعل لنَشْر تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) الشاملة للمؤسسات، ونحن نعمل من أجل عالَمٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة، تكون فيه شبكة الجيل الخامس 5G المحور الذي يحمل بدِقَّةٍ الإمكانيات لتقديم العمليات المُثْلى لمختلف القطاعات والصناعات، مثل المدن الذكية والمستدامة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والصناعة 4.0، والنفط والغاز، والمَرافق، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والحكومة الإلكترونية.

ما هي أحدث استخدامات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ومشاريعكم المرتبطة بهذه الشبكة؟

نجحت اتصالات من &e في نشر واختبار شبكة الجيل الخامس الخاصة والمحمولة MEC (للحَوْسَبَة الطَّرفية متعدِّدة الوصول)، في إطار برنامج نشر الاستخدامات التجارية لشبكات الجيل الخامس المستقلّة والحوسبة الطرفية متعددة الوصول، مما يُسهم في تعزيز تجربة العمل عن بُعد، ويتيح إمكانية الوصول إلى مكان العمل من أي مكان وفي أي وقت لجميع الشركات والأعمال في الإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إمكانيات الوصول للشبكة، وتحسين تجربة المستخدم.

وسيؤدي نشر الشبكة واختبارها دوراً أساسيّاً في توفير تجربة سَلِسَة للمستهلكين والمؤسسات، من خلال تمكين خدمات الجيل الخامس المبتكرة في مجالات السلامة العامة، والألعاب، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها، وبهذا الاختبار نسعى لتحقيق رؤيتنا التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الرقمية، والارتقاء بأسلوب الحياة الرقمي على المدى الطويل، وتحقيق التحوُّل الرقمي في المؤسسات الحكومية والشركات ومجتمع الأعمال والمشروعات.

كما نجحت في الإطلاق التجاري الأول إقليميّاً للتقنية المطوَّرة من شبكات الجيل الخامس 5G المستقلَّة G Standalone network5 للأفراد والأعمال، والتي تشكِّل تقدماً هائلاً بالمقارنة مع شبكة الجيل الخامس غير المستقلَّة المتاحة حاليّاً في الأسواق، إذ تُسْتَخْدَمُ شبكة مستقلة خصيصاً للجيل الخامس، وهي تؤدي إلى نقلة نوعية في تجارب التطبيقات، والصناعة 4.0، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي والمعزّز.

كما أتمَّت اتصالات من &e بنجاحٍ تجربةَ شبكة الجيل الخامس 5G في قطاع النفط والغاز؛ لتوفير أعلى معايير أمن البيانات والحلول الرقمية، عبْر شبكة متطورة للهاتف المتحرك قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بموثوقية ومُرُونَة.

وولفت أن الشركة نجحت، وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، في الوصول إلى مستويات تغطية مرموقة، على مستوى شبكات الهاتف المتحرك، منذ إنشاء شبكات الأجيال الأولى حتى وصولها إلى شبكة الجيل الخامس، وما زالت شبكة الجيل الخامس في تَنَامٍ كبير.

وستظل اتصالات من &e مستمرة في البحث وإجراء التجارب من أجل تطوير أدواتها في هذا المجال، واستكشاف الفرص لتحقيق المزيد من النمو والتحوُّل والتميز، الأمر الذي أسهم في أن تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميّاً في سرعة تنزيل بيانات الهاتف المتحرك (الموبايل)، كما أن الإمارات باتت الأولى عالميّاً في سرعة تحميل شبكة الجيل الخامس 5G.

كيف تسهم اتصالات من &e في صدارة الإمارات لمختلف المؤشرات الرقمية العالمية؟

رصد العديد من التقارير العالمية مدى تقدم دولة الإمارات في المؤشرات الرقمية حيث تضمن تقرير ((ديجيتال 2023))، الصادر عن وكالة الأبحاث البريطانية ((وي آر سوشال))، مجموعةً من المؤشرات الدولية في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن 99% من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميّاً على مؤشر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من إجمالي عدد السكان، بنسبة بلغت 105.5%.

ووفقاً لتقرير شركة McKinsey & Company للمستهلكين الرقميين، الذي صدر مؤخراً، لعبت اتصالات من &e دوراً حاسماً في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في رقمنة خدمات المستهلكين، وقدَّمت جهودُنا أساساً متيناً للخدمات والحلول الرقمية في جميع أنحاء البلاد. وتحتلُّ دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في المنطقة من حيث رقمنة خدمات المستهلك، إذ يتمتع 99% من المستهلكين فيها بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

كما يسلِّط التقريرُ الضوءَ على اعتماد الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات في دولة الإمارات، إذ يحلُّ قطاع الترفيه في الصدارة، حيث يتمُّ تقديم 84% من خدماته عبْر القنوات الرقمية، يليه قطاع البنوك بنسبة 73%، وقطاع الاتصالات بنسبة 70%.

وتؤكِّد تلك النتائجُ القدراتِ التي تتمتع بها دولة الإمارات؛ من شبكات اتصالات وبِنْيَة تحتية متطورة أهَّلتها لتقديم أحدث التطبيقات والخدمات لمجتمع دولة الإمارات.

وتلعب اتصالات من &e دوراً رئيسياً في تحقيق التحوُّل الاستراتيجي أثناء التركيز على العملاء، وتعزيز انتشار شبكاتها ومحفظة خدماتها المتنوعة لقيادة توجُّهات التحول الرقمي في دولة الإمارات، وأسهم هذا التحول في تعزيز قيمة خدمات الهاتف المتحرك والنطاق العريض الثابت، إضافة إلى الحلول الرقمية المقدَّمة للمستهلكين والشركات، مما أدَّى إلى رقمنة الخدمات بشكل فعَّال في مختلف القطاعات.

كيف تبرز الأرقام ريادة شبكات ((اتصالات من &e))؟

تجاوزت الشركة 13.9 مليون مشترك في خدماتها بدولة الإمارات؛ وهو برهان على ثقة العملاء في خدماتها وتطور شبكاتها، والذي يعتمد أيضاً على توسُّعاتها واستثماراتها في الشبكات، وإطلاق خدمات مبتكرة تقدِّم قيمةً لا مثيل لها، وتقدِّم مزيجاً فريداً من مزايا الاتصالات والخدمات الرقمية والحلول الذكية.

ويمثِّل قطاع الأفراد مُحَرِّكاً رئيسيّاً داخل ((اتصالات من &e))، وهي تولي أهمية كبيرة لتلبية تطلُّعات العملاء التي أصبحت متسارعة جدّاً، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في الابتكار، واستقطاب أحدث الحلول التكنولوجية التي تسهم في تجربة العميل.

وستظل رؤيتنا كاتصالات من &e مُسْتَهْدِفَةً أن نكون شركة الاتصالات الرقمية التي تشكِّل الخيار الأول للعملاء، كما نهدف إلى تحويل نموذج التشغيل لدينا في مجال الشبكات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ستكون الأولوية هي تبنِّي وابتكار الحلول التكنولوجية والرقمية في قطاع الاتصالات، والوصول إلى إنشاء نموذج الأعمال الخاص بنا.

كيف ترى تطوُّر مستقبل الاتصالات في الإمارات والشرق الأوسط؟

تقوم اتصالات من &e بتنويع عروضها لتلبية تطلعات المستهلكين المتطورة، بعيداً عن الخدمات التقليدية، مما يُسهم في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في المنطقة بأكملها.

ومن المتوقَّع أن تشهد الإمارات، على وجه الخصوص، اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا الرقمية؛ حيث إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الرقمي في الإمارات بما يصل إلى أربعة أضعاف، ويصل إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2031، كما يشهد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بين الشباب وأفراد الجيل الجديد، نموّاً كبيراً أيضاً، علاوة على ذلك، يخضع قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية في الشرق الأوسط لتحوُّل رقمي قوي، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق لأكثر من الضعف بحلول عام 2026.