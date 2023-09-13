9549 جولة تفتيشية لـ«تراخيص» في النصف الأول

كثفت دائرة التخطيط والتطوير ــ تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حملاتها التفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 والتي وصلت إلى أكثر من 9 آلاف جولة تفتيشية وأسفرت عن تحرير 132 مخالفة.

وأفاد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، بأن الدائرة نجحت في إطلاق سلسلة مكثفة من الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت 146 % عن العام الماضي وذلك تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص التجاري بالدائرة، موزعة على عدد من المناطق بحسب جدول محدد، وتتم وفق معايير معينة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش.

132 مخالفة

وأوضح أن إجمالي عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 9549 جولة تفتيشية ضبطت خلالها 132 مخالفة في قطاعات متنوعة، وذلك بالمقارنة مع عدد الجولات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 3880 جولة، ونتج عنها ضبط 95 مخالفة.

تنوعت الجولات التفتيشية لتضم الجولات الروتينية حسب خطة التفتيش السنوية المعتمدة والتي يتم من خلالها التأكد من سلامة كل الممارسات التجارية ومتطلبات السلامة والتي تم على إثرها إصدار 645 شهادة عدم الممانعة لمزاولة النشاط التجاري المصرح له. كما قام فريق التفتيش بعدد 874 جولة تفتيشية امتثالاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2021 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

ويضم قسم التفتيش التجاري والتجزئة بدائرة ((تراخيص)) عدداً من المفتشين المختصين والمعنيين بالتحقق من عدم وجود أي ممارسات غير قانونية ضمن المرافق والمحال التجارية والمنشآت المؤقتة في المناطق والمرافق المشتركة، التابعة لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص.

معايير

وقال المهندس عبدالله بالهول: تباشر ((تراخيص)) جولات التفتيش الرقابية في المناطق التابعة لها بالتعاون مع الجهات المعنية سعياً إلى تطبيق المعايير والاشتراطات في المناطق ذات الاختصاص بأعمال التجارة والتجزئة، لافتاً إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين عدم الالتزام بشروط والقوانين، واستغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، وعدم الامتثال للمواصفات الإلزامية الخاصة التي ينبغي اتباعها وفقاً للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية بدائرة ((تراخيص)).

وأكد بالهول حرص ((تراخيص)) نحو مواصلة وتكثيف حملاتها التفتيشية، وتطبيق العقوبات والغرامات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بالدولة ضد مرتكبي المخالفات، لافتاً إلى سعي الدائرة إلى متابعة التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة، وتوجيه المتعاملين للالتزام باللوائح والقوانين وما يترتب عليها من إجراءات جزائية وعقابية للمخالفين.