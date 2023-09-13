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الحسيني: المنظومة الضريبية بالدولة تعتمد سياسات استشرافية

9/13/2023 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن المنظومة الضريبية في الإمارات تعتمد سياسات استشرافية. وقال خلال فعاليات منتدى إقليمي في دبي حول الضريبة: تتبنى الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموح، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها.

وأشار الحسيني إلى أهمية البرنامج الضريبي الذي يمكّن من إيجاد نظام ضريبي متفق عليه عالمياً، كما شدد على أهمية ما تم إنجازه حتى الآن وضرورة التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في بناء نظام ضريبي عالمي عبر السياسات والتشريعات الاستشرافية. وأشار إلى أهمية استفادة المشاركين في المنتدى من رؤى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم طرحها وتناولت أحدث القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتأثيرها في الشركات التي تقع مقارها الرئيسة في المنطقة، فضلاً عن التغييرات الإدارية التي قد تحتاج حكومات المنطقة إلى اتباعها عند تطبيق تلك القواعد.

الحسيني: المنظومة الضريبية في الإمارات تعتمد سياسات استشرافية

MENAFN13092023000110011019ID1107064683

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