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«بلومبرغ»: دبي بوابة «بلو آول كابيتال» للتوسع إقليمياً

9/13/2023 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت شركة الإقراض الائتماني الخاصة ((بلو آول كابيتال))، الإجراءات الرسمية اللازمة لافتتاح مكتب وتوظيف فريق عمل في دبي، حيث تضع عينها على جمع تمويلات جديدة، بحسب وكالة ((بلومبرغ))، وفقاً لمصدر على دراية بالأمر.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب خصوصية التفاصيل، أن هذه الخطوة تُعد نقطة انطلاق نحو تعزيز وجود الشركة في الشرق الأوسط. كما تأتي عقب إبرامها شراكة استراتيجية بقيمة مليار دولار مع للثروة ((مبادلة للاستثمار))، في قطاع الإقراض التكنولوجي، وهي أحدث اتفاقية ضمن سلسلة استثمارات عقدتها مؤسسات الائتمان الخاصة في المنطقة متزايدة الأهمية التي تبلغ قيمة سوقها 1.5 تريليون دولار.

وسيضاف مكتب ((بلو آول كابيتال)) الجديد في الشرق الأوسط، إلى 12 موقعاً تقريباً تعمل من خلالها الشركة حول العالم، حيث تملك فروعاً بالفعل في هونج كونج ولندن وسنغافورة وطوكيو.

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