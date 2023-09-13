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ارتفاع العملات المشفرة رغم خفض «بينانس» عدد الموظفين

9/13/2023 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت ((بيتكوين)) خلال تداولات أمس مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، ورغم خفض شركة ((بينانس)) لعدد من الموظفين. وارتفعت ((بيتكوين)) بنسبة 0.41% إلى 26173 دولاراً، كذلك صعدت الإيثيريوم 0.27% إلى 1602.55 دولار، وانخفضت الريبل 0.18% إلى 48.16 سنتاً.

وقررت منصة ((بينانس)) خفض عدد العاملين في وحدتها الأمريكية ((بينانس يو إس)) بمقدار الثلث، وجاء براين شرودر، المدير التنفيذي للوحدة على رأس الراحلين. وقرر شرودر الرحيل عن منصبه دون توضيح أي من الأطراف سبب هذا القرار، بينما تعتزم الشركة تسريح أكثر من 100 موظف وسط الضغوط التي تواجهها من قبل المنظمين في الولايات المتحدة.

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