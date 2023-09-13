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98.42 % تغطية شبكة «اتصالات من &E» للجيل الخامس بالإمارات

9/13/2023 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة ((اتصالات من &e))، أن نسبة تغطية شبكة ((اتصالات من &e)) للجيل الخامس تجاوزت 98.42% من المساحة الإجمالية للمناطق المأهولة بالسكان في الإمارات، بسرعة تحميل تفوق 3.1 جيجابت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، في حين بلغت نسبة تغطية الجيل الرابع والجيل الثالث 99.86%.

وقال إن الشركة تتبنى أحدث وأفضل النماذج العالمية في مسيرة التطوير لمختلف مكونات الشبكة التي تقوم عليها عمليات قطاع الاتصالات المحلي، الأمر الذي أسهم في أن تظل الإمارات في طليعة دول العالم في جودة وسرعات شبكات الهاتف المتحرك والنطاق العريض الثابت. وأشار إلى العديد من التقارير العالمية التي رصدت مدى تقدم الإمارات في المؤشرات الرقمية، حيث رصد تقرير ((ديجيتال 2023))، أن 99% من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من إجمالي عدد السكان، بنسبة بلغت 105.5%.

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