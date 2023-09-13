98.42 % تغطية شبكة «اتصالات من &E» للجيل الخامس بالإمارات

98.42 % تغطية شبكة «اتصالات من &E» للجيل الخامس بالإمارات
التاريخ
9/13/2023 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة ((اتصالات من &e))، أن نسبة تغطية شبكة ((اتصالات من &e)) للجيل الخامس تجاوزت 98.42% من المساحة الإجمالية للمناطق المأهولة بالسكان في الإمارات، بسرعة تحميل تفوق 3.1 جيجابت في الثانية، باستخدام أجهزة هواتف الجيل الخامس، في حين بلغت نسبة تغطية الجيل الرابع والجيل الثالث 99.86%.
وقال إن الشركة تتبنى أحدث وأفضل النماذج العالمية في مسيرة التطوير لمختلف مكونات الشبكة التي تقوم عليها عمليات قطاع الاتصالات المحلي، الأمر الذي أسهم في أن تظل الإمارات في طليعة دول العالم في جودة وسرعات شبكات الهاتف المتحرك والنطاق العريض الثابت. وأشار إلى العديد من التقارير العالمية التي رصدت مدى تقدم الإمارات في المؤشرات الرقمية، حيث رصد تقرير ((ديجيتال 2023))، أن 99% من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت.
كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من إجمالي عدد السكان، بنسبة بلغت 105.5%.
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