نمو طفيف لعوائد السندات الأمريكية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم في أسعار المستهلكين والتي يمكن أن تؤثر في سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وزاد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 4.286%، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.8% إلى 4.363%.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة، عند 104.65 نقاط. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% في أغسطس على أساس سنوي. يأتي ذلك بعدما بلغ 3.2% في يوليو وأعلى من التوقعات البالغة 3.6%، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.6%، في أكبر زيادة منذ يونيو من سنة 2022.