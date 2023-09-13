نمو طفيف لعوائد السندات الأمريكية

نمو طفيف لعوائد السندات الأمريكية
التاريخ
9/13/2023 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف مع تقييم المستثمرين بيانات التضخم في أسعار المستهلكين والتي يمكن أن تؤثر في سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وزاد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 4.286%، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.8% إلى 4.363%.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة، عند 104.65 نقاط. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% في أغسطس على أساس سنوي. يأتي ذلك بعدما بلغ 3.2% في يوليو وأعلى من التوقعات البالغة 3.6%، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.6%، في أكبر زيادة منذ يونيو من سنة 2022.
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